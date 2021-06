Ibra Tv provoque Logan Paul pour un combat, “Si je gagne je rentre avec ta copine”

Après avoir fièrement tenu tête à Mayweather en tenant les 8 rounds face au champion de boxe, Logan Paul vient d’être provoque par youtubeur Français Ibra Tv pour un nouveau combat sur le ring, l’américain qui a touché le jackpot avec le face à face contre Floyd n’a pas encore répondu pour le moment à cette proposition.

Devenu célèbre sur la toile aves les vidéos de ses caméras cachées totalisant plus de 4,5 millions d’abonnés et près de 400 milliards de visionnages sur sa chaîne Youtube sur laquelle Ibra Tv propose comme il le décrit “des vidéos sociales et humoristiques dans la joie et bonne humeur”, le Youtubeur avait lancé un défi à Logan Paul pour se battre dans l’octogone au mois d’aout dernier mais cela ne s’était pas fait finalement.

L’américain avait provoqué le youtubeur d’origine russe en proposant 10 000 dollars à celui qui peut le battre, les deux protagonistes avaient ensuite eu un échange tendu sur Twitter alors tout cela semblait être dans un premier temps une simple blague entre eux. “Je suis là, juste donne moi l’endroit” avait lancé à l’époque Ibra Tv, triple gagnant de la compétition Ninja Warriors et adepte des sports de combats en provoquant sur le réseau social Logan Paul mais finalement l’affrontement n’avait finalement pas eu lieu.

Le récent combat contre Floyd Mayweather a inspiré Ibra Tv pour relancé Logan Paul, « Croyez-moi avec moi il va pas sourire après combat, si il me fait des câlins comme avec Floyd je vais lui arracher l’oreille, je pèse mes mots les gars, on va montrer c’est quoi France » a-t-il commenté en réponse à un tweet d’un américain ce mercredi avant de poster un montage vidéo l’affichant en train d’éviter une droite et d’un mettre un crochet à son adversaire ayant en lui ayant ajouté la visage de l’américain et la légende « C’est un peu ce que je compte faire à Logan Paul » avant d’en ajouter une couche « Je suis pas Floyd mais un youtuber comme toi, donc tu devrais me gagner facilement, mais si je gagne je rentre en France avec ta copine, tu est d’accord ? », de quoi relancer les hostilités.

