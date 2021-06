Cristiano Ronaldo retire les bouteilles de Coca face à lui en conférence de presse

Avant les débuts du Portugal à l’EURO 2020 ce mardi 15 juin face à la Hongrie à Budapest, Cristiano Ronaldo s’est présenté en conférence de presse aujourd’hui pour répondre aux questions des journalistes ce qui a donné lieu à une séquence totalement insolite.

En effet en arrivant sur place, l’attaquant de la Juventus de Turin s’est assis face aux caméras et aux journalistes avant d’apercevoir devant lui des bouteilles de Coca Cola qui ont été posées sur la table devant lui pour faire la publicité de la célèbre marque de boisson, sponsor officiel de la compétition, ce qui n’a pas plu à Cristiano Ronaldo.

CR7 a décidé de prendre les bouteilles pour les enlever et les déplacer car il ne veut par être pris en photo, ni filmé avec du Coca, il a ensuite montré sa bouteille d’eau en déclarant “C’est ça qu’il faut boire, pas du Coca-Cola“. Depuis le début de sa carrière le joueur Portugais a toujours eu une hygiène de vie très stricte et irréprochable afin d’être performant ce qui lui permet de poursuivre sa carrière au top niveau malgré ses 36 ans.

Une hygiène de vie que Ronaldo imposte également à son fils de 10 ans, Cristiano Jr, “Je suis parfois dur avec lui parce qu’il boit du Coca-Cola et du Fanta et je suis énervé contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n’aime pas ça. Même mes plus jeunes enfants, quand ils mangent du chocolat, me regardent d’un air craintif. Nous devons être forts.” avait-il confié à ce sujet au mois de décembre dernier. CR7 est un véritable modèle de professionnalisme pour les plus jeunes ce qui lui permet d’être encore à ce niveau aujourd’hui et de disputer l’Euro 2020 avec son équipe nationale.