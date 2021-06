Gims prépare une grosse série avec Viggo Mortensen et Hugh Jackman

Gims est très actif depuis ces dernières semaines en multipliant les interviews dans les médias pour faire notamment la promotion de son dernier projet en date “Les Vestiges Du Fléau” et lors d’une récente interview pour le média Rapelite, il s’est confié sur ses projets à venir dont la préparation d’une série internationale avec des acteurs connus tel que Viggo Mortensen et Hugh Jackman au casting.

En effet lors de cet entretien Gims s’est exprimé sur des sujets très divers tel que son amour du rap, son parcours jusqu’à aujourd’hui, ses collaborations avec Nekfeu, Jul et SCH, son challenge avec Niro, les featurings internationaux, sa communication sur ses réseaux sociaux, ses difficultés avant d’arriver au sommet, sa vision du rap et enfin la suite avec ses plans dans le cinéma en révélant la préparation d’une réalisation d’une série internationale avec des acteurs de renoms.

Un projet d’ampleur sur lequel Gims travaille depuis plusieurs années et qui se concrétise enfin, “Je suis un fou de cinéma, de manga, de BD et de tout ça mais là ca y est, ça se concrétise, j’ai des équipes, on a tout ce qu’il faut, maintenant on va commencer. Je suis plus derrière la caméra, on pourra me voir très certainement. Je pense qu’on va être dans une format de série” explique-t-il à la fin de cette interview avec Rapelite avant de préciser sur ce projet, “Ca fait 4/5 ans que je suis dessus, c’est un gros truc ! Là j’ai le financement, j’ai les équipes. […] Elle sera tournée en anglais et tu pourras voir des acteurs du calibre de Viggo Mortensen ou Hugh Jackman“.