Paul Pogba retire la bouteille de Heineken face à lui en conférence de presse

Ce mardi soir Paul Pogba été élu homme du match par l’UEFA lors de la victoire de la France face à l’Allemagne. Le milieu de terrain de Manchester United a réalisé une grosse performance pour ses débuts dans l’EURO 2020 avec 13 duels remportés, 12 ballons récupérés tout en ayant subi 4 fautes. Après la rencontre l’ancien joueur de la Juve s’est présenté en conférence de presse ce qui a donné lieu à une scène insolite a rappelant celle de Cristiano Ronaldo.

En effet en début de semaine avant la rencontre remportée par le Portugal contre la Hongrie sur le score de 3 buts à 0, Cristiano Ronaldo s’était présenté face à la presse en enlevant les deux bouteilles de Coca Cola face à lui avant d’afficher entre ses mains une bouteille d’eau pour donner l’exemple d’une bonne hygiène de vie en évitant de boire des boissons trop sucrés, une séquence qui a inspiré Paul Pogba.

Alors que le geste de Cristiano Ronaldo a fait chuter l’action de la marque de boisson qui est passée en quelques minutes de 56,10 dollars à 55,22 dollars faisant descendre la valeur du groupe de 242 milliards à 238 milliards de dollars après la conférence de CR7. Paul Pogba a décidé de laisser en place les bouteilles de Coca devant lui mais une bouteille de bière de la marque Heineken était posée sur la table, il a donc fait un geste rappelant celui de l’attaquant Portugais, le joueur Français a posé la bouteille au sol sans faire de commentaire avant de répondre aux questions des journalistes. Il ne souhaite visiblement pas s’afficher, ni faire la promotion avec la marque de bière en raison de sa religion qui interdit de boire de l’alcool.

“C’est le début de l’Euro, donc c’était important de commencer avec la victoire. Chers amis supporters, c’est un grand plaisir de vous mettre l’ambiance et nous supporter. Ça fait vraiment du bien, je remercie tout le monde qui est venu nous voir.” a déclaré Paul Pogba après cette victoire des Bleus puis d’ajouter “La prestation de l’équipe c’est le + important. Sans eux j’aurais pas été aussi performant. Cette victoire elle est pour tout le monde, les joueurs et les supporters. On est concentré sur ce qu’on doit faire, assumer ce statut, avec humilité. On l’a montré aujourd’hui.”.