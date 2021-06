Rohff a balancé la se*tape de Maeva Anissa, son ex révèle tout !

Invitée par Sam Zirah dans son émission diffusée sur Youtube, Maeva Anissa s’est confiée sur sa relation passée avec Rohff, si aujourd’hui ils ne sont plus conflit, il y a quelques années le nouvelle chroniqueuse de TPMP et le rappeur du 94 ont eu une vie de couple puis une séparation très difficile, elle a fait quelques révélations à ce sujet lors de cet entretien

Après avoir arrêté la télévision, Maeva Anissa est revenue au mois d’avril pour intégrer l’équipe des chroniqueurs de Cyril Hanouna dans l’émission Touche Pas A Mon Poste, c’est sa dernière interview pour Sam Zirah qui fait parler aujourd’hui. Elle s’y est confiée sur ses rapports avec le père de son fils, Rohff et les difficultés traversées au moment de leur rupture alors que Housni de son côté est toujours resté très discret sur cette histoire préférant de pas faire de vagues sur sa vie privée.

Maeva Anissa a fait de nouvelles révélations sur son passé et n’a pas hésité à balancer quelques dossiers, elle a notamment révélé que Rohff a fait fuiter un film “éroti***” d’elle tourné en 2001 pour lui faire du tort. “J’ai fait une erreur dans ma vie… Et lui l’a ressortie… Quand je l’ai connu, il m’a dit que pour lui, ce n’était rien et qu’il allait me protéger. C’est ce qu’il s’est passé deux ou trois fois. Mais le jour où on s’est embrouillés, pour faire honneur à sa meuf qui voulait me mettre sous terre, il a ressorti mon erreur. Ça a été une catastrophe pour moi” a-t-elle expliqué avant de renter dans les détails “Certains ont appelé H2O Productions pour leur dire que j’avais fait du por**. (…) Après avoir fait de la figuration dans des films, j’ai été contactée par un producteur pour un film éroti***”. “Quand c’est passé après, je voulais mou*ir. (…) Je me suis rendu compte que j’ai été piégée. Là, j’ai fait une mini dépression, j’ai dû prendre des médicaments pour me calmer” a-t-elle conclu sur cette histoire.

Un épisode de sa vie qui a énormément marqué Maeva Anissa et elle en garde un mauvais souvenir mais heureusement aujourd’hui tout va mieux et elle a tourné la page en passant à autre chose. Rohff n’a fait aucun commentaire sur cette déclaration et a déclenché une émeute sur les Champs-Élysées le week-end dernier ce qui prouve qu’il est toujours aussi populaire auprès du public en attendant la sortie de son prochain album prévue pour cette année.