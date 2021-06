Booba ridiculise l’Anglais de Gims et sa série avec des acteurs de renom

Le DUC se moque du projet de série de Meugui et de son Anglais

Booba ne manque pas une opportunité de tacler Gims et suit de très près son actualité du moment comme son souhait de réaliser une série avec un casting 5 étoiles dont le rappeur de la Sexion D’Assaut vient de dévoiler lors d’un récent entretien quelques détails de ce projet très ambitieux avec des acteurs mondialement connus.

Lors de cette interview accordée à Rapelite, Gims s’est confié sur son envie de passer derrière la caméra en produisant une série télévisée ce qui n’a pas échappé à B2O, ce dernier a donné son avis sur cette déclaration. « Je suis plus derrière la caméra. On pourra me voir très certainement mais je pense qu’on va être dans un format série, que je suis en train d’écrire. Ça fait 4 ans, 5 ans que je suis dessus. » a expliqué le membre de la Sexion D’Assaut sur ce projet à venir avant de révéler quelques informations, « c’est un gros truc, avec le casting… Je te parle d’une série où tu peux voir, je sais pas moi, tu peux voir Viggo Mortensen dedans, tu peux voir une apparition d’un Hugh Jackman, je te parle de ce niveau-là.» avant de préciser « Ce sera des trucs tournés en anglais, mais c’est une histoire que j’ai écrite moi. ».

Des propos relayés par Booba dans une story sur le profil Instagram de la Piraterie, “Mais bien sûr (rire) Y a Mimi Mathy et Jésus-Christ aussi dans la série“ a-t-il tout d’abord commenté avec plusieurs émojis mort de rire en réaction d’un article sur ce projet de série avant de poster une capture d’écran d’un second article qui explique que Meugui souhaitait “infiltrer les charts aux Etats Unis”, “Gims vend des glaces c’est mieux férot” a-t-il ajouté en légende tout en le mentionnant pour tenter de l’interpeller en s’amusant de cette annonce. B2O a ensuite poursuivi avec un copie d’écran d’un article posté par le média Purebreak daté de 2015 affirmant que Gims serait nul en Anglais suite à la fuite d’un extrait de son titre “I See You Again” dans la langue de Shakespeare.

Le Duc de Boulogne est encore allé un peu plus loin pour se moquer de l’interprète de Bella avec un extrait d’une version Anglaise du single Oulala, puis une maquette d’un autre titre en Anglais accompagné d’un montage de Gims dans le rôle d’un vendeur de glaces sur la plage en référence à son partenariat promotionnel avec Magnum. Des provocations auxquels Meugui n’a pas répondu au contraire de Black M qui vient de réagir aux récentes moqueries de Booba sur les ventes d’albums de son dernier EP en justifiant le choix de la direction artistiques de son projet.