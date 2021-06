Fred Musa lâche un freestyle bouillant avec une pique à Mehdi Maizi

L’animateur de Skyrock a fait sensation avec un freestyle rempli de punchlines

Pour la première fois de sa longue carrière d’animateur radio sur Skyrock de l’émission culte Planète Rap diffusée tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 21h, Fred Musa s’est lancé dans un freestyle inattendu qui n’a pas manqué de faire le buzz avec une prestation très réussie avec au passage un petit tacle au présentateur de Rap Jeu, Mehdi Maizi.

Habitué à faire la promotion d’un nouvel artiste chaque semaine à l’antenne de la radio Skyrock en les invitant à réaliser un freestyle en direct dans l’émission, cette fois ci Fred Musa a dérogé à sa règle et a décidé de se prêter au jeu en posant un freestyle en live dans un style un peu old school sur l’instru du morceau « The Watcher » de Dr Dre, en plein égotrip, il a même piqué avec humour Mehdi Maizi au passage.

“Tu connais déjà, j’suis l’boss de la radio, Dans toutes les tess, dans tous les barrios, T’allumes ton poste et t’entends le Fred, t’es dans l’vrai, Ton animateur, j’le prends en levrette, Mehdi Maïzi ? À la poubelle, Dom Pérignon, à la bouteille, J’vois plus rien, j’ai la tête dans ses lolos, Combien tu payes pour le mail de Laulau ? Tous tes rappeurs ont leurs selfies avec le Don Musa, J’suis une légende, j’finirais dans l’musée, 101.1 si tu m’écoutes à Poitiers, Tu n’fais qu’aboyer, j’apprécie qu’à moitié” a lâché l’animateur au micro de Skyrock. La vidéo totalise même près de 300 000 visionnages sur Youtube en moins de trois jours, un bel exploit pour Fred Musa.