Demon One clash Dawala, il se fait bloquer puis réplique en l’accusant d’escroquerie

Ca clash très fort ! Demon One est très remonté contre Dawala, le boss du Wati B et le menace "Tu vas avoir mal aux fe**es", la tension monte entre eux.

Ce vendredi 25 juin 2021, un des membres de la Mafia K1 Fry (Rohff, Kery James, 113…), Demon One va sortir son nouvel album « Demonstrada 2.0 » avec plusieurs invités sur le projet tel que Sadek, Singuila, Dry, Gringe, Obeydie, Moïra, Halim ou encore Féfé mais avant la sortie de cet opus, le rappeur du groupe Intouchable a poussé un gros coup de gueule contre Dawala, le boss du label Wati B.

Ces derniers temps Demon One a fait beaucoup parler de lui avec une actualité originale, la réparation complète de sa dentition qui a fait le buzz avec des stories ultra regardées, des articles, des partages de vidéos et des photographies relayées sur la toile. Mais il y a quelques jours il a aussi exprimé son agacement à l’encontre de Dawala, le célèbre producteur de la Sexion D’Assaut qui malheureusement ne sortira plus jamais aucun album en raison d’un conflit contractuel et financier comme l’ont récemment révélé Black M et Gims alors que les membres du groupe Parisien s’étaient pourtant mis d’accord sur la réalisation d’un nouveau projet.

Dans un premier temps, Demon One s’en était pris à Dawala dans les commentaires d’une de ses publications Instagram en l’accusant de détournement d’argent et d’arnaquer ses artistes. Ce dernier n’a pas répondu aux accusations mais a tout simplement décidé de bloquer l’artiste de la Mafia K1 Fry sur le réseau social. « Bah alors Dawala, on supprime mes commentaires, on me bloque » a-t-il révélé dans une story avant de l’accuser d’escroquerie envers les artistes de son label. « Bah c’est que tu sais que c’est la vérité. Bah je suis là pour remettre les points sur les « i ». Pour rétablir la vérité. Tu n’as pas escroqué que moi et Intouchable » a-t-il déclaré avant d’expliquer qu’il aurait empêché la parution d’un nouvel album du groupe Intouchable formé avec Dry.

« Aujourd’hui s’il n’y a plus d’album Intouchable c’est à cause de lui Dawala » a-t-il poursuivi avant d’ajouter « il a aussi fait la misère à pas mal d’artistes qu’il a signé sans citer de noms. Je parle de mon cas personnel » puis de conclure « voilà, Dawala. Demon One est de retour tu vas avoir mal aux fe**es ».

Artiste (auteur, interprète) dans le milieu musical urbain et acteur français, Demon One fait partie des principaux membres de la Mafia K’1 Fry et du groupe Intouchable, connu avec des morceau tel que comme “La gagne” en collaboration avec le regretté Tonton David. Il a également connu le succès en solo avec l’album « Démons et merveilles » ou au cinéma avec le film culte “Un prophète”, dans lequel le rappeur français joue, le long métrage a remporté 9 prix aux César, en tout 18 prix et 44 nominations dans différents festivals. Il sera de retour en musique avec l’album « Demonstrada 2.0 » vendredi prochain et en attendant l’artiste semble bien déterminé à régler ses comptes.