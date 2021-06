Lens : ils bloquent l’autoroute pour un cortège, sa Lamborghini se fait détruire

Près de la ville de Lens, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le conducteur d’une Lamborghini. Il y a quelques années, pour célébrer un mariage dans le cortège des voitures avec les mariés, les conducteurs utilisaient massivement les klaxons afin de faire du bruit pour fêter l’événement mais aujourd’hui une nouvelle coutume bien plus dangereuse commence à se répandre.

En effet de plus en plus de cortèges n’hésitent pas à bloquer la circulation avec des manœuvres parfois très risquées en plein sur l’autoroute comme récemment à proximité de Lens sauf que cette fois ci l’événement à mal tourné pour l’un des voitures comme l’atteste une photo publiée sur Twitter. José Evrard, député de la 3ème circonscription du Pas-de-Calais et Vice-président de Debout La France a partagé sur le réseau social une vidéo dans laquelle des voitures bloquent la route à l’entrée de l’autoroute de Lens le weekend dernier avec la légende “Une nouvelle démonstration de la société d’aujourd’hui, vers 14h à l’entrée de ma circonscription de #Lens, mariage , voie rapide bloquée ! Scandaleux! Que fait l’état ?”.

Dans la séquence postée on peut découvrir des voitures de sport dont une Lamborghini orange faisant des 360 sur l’autoroute, peu de temps après relayé cette vidéo, le député a ensuite partagé une photo du véhicule en question mais quasiment détruite avec l’avant salement amoché tout en ajoutant la légende, “On à la fin”. Le chauffeur du bolide aurait été identifié par la police en train de rouler à plus de 200km/h sur l’autoroute A1 et a tenté d’échapper aux forces de l’ordre en prenant la sortie Seclin à vive allure avant de se prendre un terre-plein vers Avelin.

Le chauffard a été arrêté par la police avant d’être placé en garde à vue au commissariat de la ville de Lens et n’a sans doute pas pu participer à la célébration du mariage de ses proches.