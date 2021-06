Maes : sa fin de carrière est proche !

Maes a des autres projets que la musique

Après Koba LaD qui a récemment fait part de son envie d’arrêter le rap prochainement en ne sortant plus que deux projets dans sa carrière dont sa dernière mixtape parue vendredi dernier, c’est au tour de Maes d’envisager la fin de sa carrière de rappeur, un sujet sur lequel il s’est confié dans une nouvelle interview pour le média GQ.

C’est lors de l’inauguration du city-stade de Paul Pogba à Roissy-en-Brie en projet de construction que Maes a accordé un entretien à GQ France en s’exprimant sur son avenir. Alors qu’il a connu un énorme succès avec son dernier album en date “Les Derniers Salopards” sorti le 17 janvier 2020 et certifié triple disque de platine au mois de mai 2021, Maes a déjà tracé sa route pour la suite de sa carrière qui ne devrait pas durer plus de quatre années encore.

Agé de 26 ans, le rappeur Sevranais a révélé qu’il devrait tout arrêter avant ses 30 ans et donc resté actif musicalement jusqu’en 2025, il a même déjà programmé ses projets pour la suite. “Je sors encore 3 projets et je disparais. Je ferai plus d’interviews, je serai plus là. Je le dis dans mon prochain album, d’ailleurs. Ce sera avant mes 30 ans.” a-t-il confié au regret de ses fans qui pourront tout de même encore découvrir 3 projets avant qu’il ne décide de se retirer définitivement du rap game.

“Dans mon quotidien, je n’ai jamais trop été dans le m’as-tu-vu, dépenser de l’argent à tout va… Tu vois ? Je me suis marié très jeune, j’ai eu un enfant jeune…” a déclaré Maes dans la suite de cette interview à ce sujet avant d’expliquer qu’il compte trouver une nouvelle activité dans le monde de l’immobilier, “Dans 10 ou 15 ans, mon objectif c’est d’être propriétaire de vingt-cinq appartements, quelques franchises. J’aime bien l’immobilier donc j’essaie de me concentrer là-dessus. Je suis très bien entouré, j’ai beaucoup d’oncles, de pères de mes amis qui s’y connaissent, qui m’apprennent les ficelles du métier et surtout qui veulent me voir réussir, puisqu’ils me connaissent depuis que je suis tout petit.” a-t-il conclu.