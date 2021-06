La belle image de Cristiano Ronaldo qui félicite Benzema

L'image forte de Cristiano Ronaldo et Benzema après son premier but.

C’est l’une des images fortes de la rencontre entre la France et le Portugal, Cristiano Ronaldo en train de féliciter Karim Benzema après son premier but, les deux joueurs ont ensuite eu quelques mots à la mi-temps du match avant d’échanger les maillots à l’entrée des vestiaires.

L’équipe de France a souffert ce soir notamment en première période suite à l’ouverture de Cristiano Ronaldo sur penalty, Benzema a marqué à son tour sur penalty pour égaliser juste avant la mi-temps. Dès le retour des vestiaires les Bleus ont réussi à mener au score sur un deuxième but de KB9 mais suite au troisième penalty de la rencontre CR7 a permis au Portugal de concéder le match nul pour se qualifier au prochain tour de l’EURO 2020.

L’image marquante de la soirée est sans doute l’accolade entre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema à la mi-temps, sans attendre la fin du match, les anciens coéquipiers au Real Madrid vainqueurs de la Ligue des Champions ont échangé leurs maillots. Les Bleus sortent à la première place du groupe F et va affronter la Suisse en huitièmes de finale, la Portugal troisième de cette poule hérite de la Belgique et enfin l’Allemagne, deuxième ira à Londres pour jouer face à l’Angleterre.

[🎥 VIDEO] 🏆 #EURO2020 🇵🇹🇫🇷 #PORFRA

🤩 Les deux buteurs se retrouvent au moment d'aller aux vestiaires !

📺 Suivez la 2ème mi-temps de Portugal – France, en direct sur beIN SPORTS 1 ! pic.twitter.com/4okdbpRT68 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2021

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo n’ont pas attendu la fin du match pour s’échanger les maillots.. ❤️pic.twitter.com/3bj9CHMMBZ — Real Madrid 🇵🇸 (@RMadrid_FR) June 23, 2021

🇵🇹🇫🇷 La belle image à la mi-temps de Portugal-France : Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, anciens coéquipiers au Real, échangent leurs maillots. pic.twitter.com/alTy3o1mg5 — RMC Sport (@RMCsport) June 23, 2021

Benzema a marqué et a célébré avec Ronaldo comme au Real a l'époque mdrrr pic.twitter.com/2AVxiJlIsz — L'interiste ⭐⭐ (@L_interiste_) June 23, 2021