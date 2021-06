L’improbable but gag du gardien slovaque face à l’Espagne [Vidéo]

Le joueur du Paris Saint Germai, Pablo Sarabia a frappé fort sur la transversale à la demi-heure de jeu avant que le ballon ne monte en l’air devant le but des Slovaques, le gardien Martin Dubravka a tenté de smasher le balle au dessus du but mais malheureusement pour il a tapé le ballon en plein dans ses propres filets ce qui permis à l’Espagne d’ouvrir le score.

Avant ce CSC assez insolite, Martin Dubravka avait pourtant réussi l’exploit d’arrêter un penalty d’Alvaro Morata en plongeon du bon côté sur une frappe croisée à mi-hauteur sur sa droite. Le gardien Slovaque a ensuite concédé deux autres buts de Aymeric Laporte dans les arrêts de jeu de la première mi-temps puis du Parisien, Sarabia à la 56ème but de jeu.

A l’heure de jeu l’Espagne mène 3 buts à 0 et se dirige tranquillement vers une qualification vers les huitièmes de finale de l’EURO 2020 et peut encore espérer prendre la première place du groupe en cas de défaite de la Suède face à la Pologne.

[🎥 VIDEO] 🏆 #EURO2020 🇸🇰🇪🇸 #SVKESP

🤯🤯🤯 OH LE BUT WTF DE L'ESPAGNE !!!!!!

😅 Sarabia frappe sur la barre, Dubravka rate sa claquette et envoie le ballon dans son but !https://t.co/jnngv3I6CQ

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2021