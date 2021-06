Gradur récupère les maillots de Mbappé et Ronaldo après France-Portugal

Benzema, Ronaldo, Mbappé, BigFlo & Oli, la folle soirée de Gradur !

Décidemment Gradur ne rate aucun événement sportif, alors qu’il avait récemment fait les déplacements dans les stades pour suivre des matchs du Paris Saint Germain en Ligue des Champions ou encore suivre le combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier à Abu Dhabi en début d’année, l’interprète du tube “Ne reviens pas” est actuellement en Hongrie pour assister aux rencontres des Bleus pour l’EURO 2020.

Samedi dernier, Gradur avait posté quelques vidéos et photos en direct du Ferenc-Puskas Arena à Budapest en train de suivre France-Hongrie (1-1), l’artiste était encore présent ce mercredi soir dans le stade pour suivre la rencontre entre la France et le Portugal (2-2) à l’occasion du dernier match de la phase des poules.

Un moment magique qu’il a partagé avec les internautes sur son compte Instagram, le rappeur a même réussi à récupérer les maillots portés par Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, il a filmé le duo BigFlo et Oli également présents dans les tribunes du stade ou encore félicité Karim Benzema pour son doublé en filmant son but sur penalty en direct.

“Quel match incroyable et quel plaisir de voir benzema vs CR7. Un kiff total. Merci Mama Mbappe pour les plug. Bon qui veut venir avec moi pour les 8eme de final à Bucarest les gars ?? Like et identifie 4 potes à toi et j’en choisirai 1 ou 2 pour venir avec moi lets go” a-t-il commenté en postant des photos et des vidéos des tribunes du stade durant le match tout en proposant d’inviter des followers pour le suivre lors du prochain match des Bleus à l’EURO.

En effet pour ce match face au Portugal, Gradur avait invité deux fans pour venir à ses côtés assister à la rencontre, il va récidiver pour le prochain match de l’équipe de France de football pour le compte des huitièmes de finale de la compétition face à la Suisse qui se dérouler ce lundi 28 juin à partir de 21 heures en Roumanie dans la ville de Bucarest.