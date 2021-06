MHD et Lacrim réagissent aux buts de Benzema, Brulux en pleurs

Depuis l’annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France, les fans s’impatientent de découvrir son premier but. Après deux matchs de coupe d’Europe des Nations, l’attaquant du Real Madrid n’avait pas pu ouvrir son compteur de buts lors des deux premières rencontres contre l’Allemagne et la Hongrie ce qu’il a enfin réussi à faire ce mardi soir face au Portugal, une performance suivie par les rappeurs français tel que MHD, Lacrim ou encore son acolyte Brulux.

En effet dans les nombreuses réactions sur les réseaux face à la prestation de Benzema, Lacrim, Brulux ou encore MHD ont réagi aux deux buts de KB9 pour les bleus face au champion d’Europe en titre pour saluer sa prestation lors de cette rencontre pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase des poules de l’EURO 2020 avant le début des huitièmes de finale, le France va affronter la Suisse au prochain tour.

Le Prince de l’Afro Trap a fait suivre ses réactions pendant le match en direct dans la story de son compte Instagram, “J’ai plus les mots“ a-t-il commenté après le second but de Benzema tout filmant le but et sa célébration face à sa télévision alors que Lacrim a de son côté commenté “Grand fumier” au début de la rencontre en postant une photo de KB9 avant de réagir “Grand fumier on a dit“ suite à son deuxième but. Fervent supporter de Benzema, Brulux a de son côté également affiché son émotion en se filmant en direct dans la story de son compte Instagram, “Je suis ému mer*e” a-t-il commenté au bord des larmes avant d’ajouter “Arrête de me faire chialer pu***, je suis en vacances. je t’aime KB“.

Ce dernier a d’ailleurs confié en début d’année dans une interview s’être lié d’amitié avec le joueur français a qui il avait dédié en 2014 un morceau, “Quand j’ai appelé le son Benzema, ce n’était même pas pour attirer son attention, c’est comme si je l’avais appelé Messi ou Cristiano. C’est une superstar Benzema. J’étais choqué. Après, on a discuté, il m’a invité à Madrid” avait-il expliqué lors d’un entretien pour Onze Mondial. Le rappeur français avait ensuite confié une anecdote amusante, il avait tenté de donner des conseils à KB9 pour ses prestations sur la pelouse avant de se faire rembarrer gentiment par l’attaquant, “Après, il m’a dit : « Je te kiffe, mais reste dans ton rap » et il a rigolé.” avait-il expliqué.