Booba démonte Rohff, Kaaris, Damso et Gims sur les streams

Le DUC battu par SCH s’amuse des ventes de ses rivaux

Booba est de retour en musique aujourd’hui avec le remix de Kayna et sa dernière collaboration en compagnie du rappeur Dala signé sur le label Piraterie Music, le DUC vient également de relayer dans une story Instagram le classement établi par le média Twitter, Midi/Minuit des 10 projets sortis en 2021 les plus streamés sur Spotify en France dominé par le S et dans lequel Rohff, Kaaris, Damso ou encore Gims sont absents.

Le média Rap Midi/Minuit suivi par plus de 185 000 abonnés sur Twitter publie chaque semaine le compte rendu des derniers chiffres des streams des rappeurs français. Dans le Top 10 des projets de rap français les plus streamés, SCH occupe toujours la première du classement avec JVLIVS II cumulant 177 millions de streams, Booba se positionne à la seconde place avec Ultra totalisant 147 millions de streams pour son ultime album paru au début du mois de mars. Dans la suite du classement Gazo se place sur la dernière marche du podium avec Drill Fr (116 millions de streams), suivi de Naps avec son album Les Mains Faites Pour L’Or (95 millions de streams) porté par le succès de La Kiffance. Uzi occupe la cinquième place avec Coeur Abimé (86 millions de streams), Djadja et Dinaz sont sixième avec le projet Spleen (83 millions de streams), le protégé de B2O, SDM est septième avec Ocho (66 millions de streams), ZKR est huitième avec Dans Les Mains (66 millions de streams). Dj Kore prend la neuvième place dans la bande originale du film En Passant Pécho (63 millions de streams) et enfin Alonzo prend la dernière place du classement avec la double mixtape Capo Dei Capi 2&3 (55 millions de streams).

“SDM on est là où on est pas là ? Et en vais si y a pas de HEK118 j’suis numéro 1 ! 92i“ a ajouté Booba fier de sa performance et de celle de son poulain en postant une capture d’écran du classement en saluant SCH en faisant référence à son label Rec 118 renommé pour l’occasion “HEK118”, qu’il a d’ailleurs validé dans son dernier single paru ce vendredi avant de s’en prendre à ses “ennemis” qui sont tous absents de ce Top 10.

Pour se moquer d’eux, Booba a posté ses discussions privés avec des fans, tout d’abord concernant Gims, “il est où le vendeur de glace ?” commente l’un deux en référence à son récent partenariat avec la marque Magnum “Il vend que des CD’s qu’il achète lui-même à Mamouth” s’amuse le DUC avant de poursuivre “Y datent comme la shn** à Demdem” et “C’est le périmeeyyy” puis de conclure avec montage photo de Meugui sans lunettes en marchand de glaces.

B2O a ensuite piqué Kaaris, après l’avoir affiché cette semaine avec sa nouvelle compagne, il a commenté “Ohlala il est à Bricoarama, il achète des ampoules avec Marion“ en réponse au message d’un follower “Et celui qui a mis la lumière sur Sevran, il est ou ?” puis d’ajouter “C’est le éclaireeyyy”.

L’auteur de Ratpi World s’est par la suite attaqué à Damso qui comme les autres rappeurs cités au dessus ne figure par dans le classement, “actuellement dans son camping-car avec Noémie, il lui fait un lifting vagi***” commente-t-il avant d’ajouter “Qui aime lift Foufo***” puis un montage de Dems dans la tenue d’un médecin. Il y a quelques temps Kopp avait affirmé sans véritable fondement que l’actrice française aurait une relation avec le Belge depuis le tournage du clip du single 911 auquel la mannequin participe.

Pour finir le DUC de Boulogne a ciblé le rappeur du 94, Rohff, “Il est ou housni coui*** de bois ?” le questionne un internaute, “Qui ?” s’est-il amusé à répondre avec plusieurs émojis mort de rire, de quoi relancer une énième fois les hostilités face aux autres rappeurs.