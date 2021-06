Jul insulte sévèrement ses détracteurs qui disent que sa carrière est finie

Le 23ème album Demain ça ira de Jul est enfin disponible et le rappeur Marseillais a décidé de répondre en musique aux critiques de ses détracteurs dans le dernier morceau de ce projet très attendu par son public. Le J n’a pas été très tendre et a remis en place explicitement ses haters dans ce titre en faisant passer un message très clair.

Le plus grand vendeur de disques de toute l’histoire du rap français, révèle enfin son nouvel opus, inarrêtable, le Marseillais divulgue ici un projet de 18 morceaux porteurs d’un message d’espoir en cette période de renouveau. Tout en conservant sa recette magique habituelle, mélange de mélancolie, de sincérité, et de tubes estivaux pour s’ambiancer tout l’été, le J continue de surprendre avec un réel travail d’expérimentation sonore ainsi qu’une écriture toujours plus percutante. Alors qu’il enchaine les gros succès ces dernières années comme en 2020 avec le tube Bande Organisée, Jul ne fait pourtant jamais l’unanimité auprès des auditeurs et il a donc décidé de faire passer un message de la meilleure des façons en chanson avec le morceau Finito qui vient conclure son nouvel album.

Dans l’outro du projet, l’artiste Marseillais insulte les gens qui critiquent sa musique ou son style en reprenant des extraits des messages des détracteurs, « Jul, il est fini », « Jul, ses sons, c’est les mêmes », « Jul, il s’habille comme un clochard mais il est blindé » décrit-il. “Y a qu’à moi même que j’ai à prouver (…) Celui qui est pas content, c’est pareil. C’est les chiffres qui parlent, on t’a dit, les chiffres Plus d’quatre millions d’albums vendus en cinq ans Dieu merci Et merci la team Jul” explique l’auteur du hit Tchikita pour remettre les points sur les i. Il a donc fait le choix de répondre en musique mais de façon virulente avec quelques insultes au passage tout en dédicaçant ses fidèles fans, la “Team Jul”, toujours là pour le soutenir et qui devrait encore lui assurer un nouveau carton avec cet album.