Mister You détruit une belle voiture sur le tournage d’un clip

Un tournage qui ne s'est pas passé comme prévu pour Mister You.

Mister You a connu une petit imprévu lors du tournage cette semaine de son prochain clip en compagnie de S.Pri Noir, l’artiste de Belleville a abimé une voiture pendant la réalisation de la vidéo, heureusement il n’y a eu aucun blessé après cet incident et le rappeur a pris tout cela avec le sourire.

Au mois de février, Mister You a fait son retour dans les bacs avec le projet HLM 2, après avoir dévoilé les clips, “La Costa” (11 millions de vues), “La Linea” (2 millions de vues), “Le neiman” (900 000 vues) et plus récemment le visuel du single “L’Impasse” avec Sadek (2,3 millions de vues), il compte bien poursuivre la promotion de cet opus avec la mise en image d’un nouveau morceau, celui de sa collaboration avec S.Pri Noir sur le titre “La fragrance”.

En effet il y a quelques jours , Mister You a invité S.Pri Noir pour le tournage du clip de ce featuring s’affichant à cette occasion avec des belles voitures pour les besoins de la vidéo mais tout ne s’est pas comme prévu pour le rappeur au volant de son véhicule. Dans une vidéo du tournage le public a pu découvrir les backstages de la réalisation du clip et la voiture de l’artiste a dérivé, il a fallu l’intervention d’un dépanneur pour récupérer le bolide abimé par cet incident qui a également impliqué un autre véhicule garé juste à côté.

S.Pri Noir s’est d’ailleurs amusé de la situation en filmant la réaction de Mister You, “Beh je vous jure que c’est pas ma faute !” a commenté ce dernier sur son compte Instagram, alors que les deux artistes ont aussi dévoilé au mois d’avril dernier, le clip du titre “Assermenté” pour la seconde collaboration entre eux extrait du projet “Saison 999”. Un featuring qu’ils avaient annoncé lors de l’émission Planète Rap, un morceau produit sur une instru dansante pour un kickage à l’ancienne et un refrain efficace aux tonalités mélancoliques, en somme, un morceau à l’esprit respirant l’authenticité qui fait du bien.

🚨 Mister You fait un accident pendant le tournage du clip “La fragrance” avec S.pri Noir ! pic.twitter.com/jtQlBG1nuB — Generasonrap (@generasonrap) June 23, 2021