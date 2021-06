A la fin du mois de mars dernier la sanction de la justice Tunisienne était tombée pour Swagg Man, en détention depuis le mois de juillet de 2019.

L’ancien rappeur français qui avait acquis une certaine notoriété sur les réseaux il y a une dizaine d’années a été condamné à 5 ans de prison ferme ainsi que d’une amende de cent mille dinars (soit 30 000 euros) alors que les fonds saisis 19 millions de dinars dans ce dossier par la justice Tunisienne avaient été transférés au trésor public.

Swagg Man a finalement pu retrouver la liberté après avoir payé une caution d’un montant de 60 000 euros, l’information vient d’être dévoilée par les médias Tunisiens ce jeudi. L’artiste également connu pour son fameux tatouage Louis Vuitton sur le crâne est accusé par la justice d’escroquerie et blanchiment d’argent suite au versement de 17,6 millions de dinars via la BCT (Bureau Central de Tarification). Cette semaine, le porte-parole de la Cour d’appel de Tunis a révélé que la Chambre spécialisée dans les affaires de corruption financière a décidé de reporter l’examen de cette affaire au 8 juillet 2021 et a accordé la possibilité au rappeur de sortir de prison moyennant le paiement d’une caution fixée à 200 mille dinars soit un peu plus de 60 000 euros mais il reste sous le coup d’une interdiction de voyager.

En 2014, Swagg Man avait présenté son tout premier album de rap nommé “Swagg Man Posey” avec les extraits “Billey”, “Ma Bentley” et “Savent-ils” qui cumulent des millions de vues sur Youtube, avant de sortir un second projet en 2015 intitulé “MST6” mais lors de l’été 2019, sa carrière a été mise entre parenthèse. Le rappeur avait disparu ensuite pendant plusieurs mois des réseaux sur lesquels il était pourtant très actif en raison de son incarcération. Il exhibait ouvertement sa richesse sur Internant affichant son mode de vie très clinquant en vivant dans le luxe sauf qu’il avait en réalité mis en place une énorme arnaque. La police l’accuse d’avoir escroqué des fans en ayant fait des nombreuses victimes de ses agissements, plusieurs plaintes à son encontre pour son implication dans une vaste escroquerie financière ont été déposée.