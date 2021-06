L’ancien membre de la Team BS donne son avis sur les rappeurs actuels

Depuis sa collaboration avec La Fouine et le groupe Team BS formé avec Sindy ou encore Fababy, Sultan s’est fait relativement discret dans le rap game, il était récemment de passage chez Dems Média pour une nouvelle interview, l’occasion pour lui de revenir sur son parcours et s’exprimer sur le rap français actuel.

Révélé au grand public suite à sa son featuring avec Rohff sur le single “4 étoiles”, Sultan s’est confié à Dem Ulrick dans un entretien dans lequel il aborde sa carrière, son nouveau projet, ses altercations avec Benash ou encore l’expérience Team BS qu’il avait tout d’abord refusé dans un premier temps avant de revenir finalement sur sa décision car “Il ne crache pas dans la soupe” en précisant qu’aujourd’hui il n’est plus en contact avec La Fouine.

Ninho, Zkr, et Tiakola dans le Top 3

Sultan a ensuite livré son Top 3 des meilleurs rappeurs français du moment en citant dans l’ordre Ninho, Zkr, et Tiakola avant d’expliquer pourquoi il se considère meilleur que 3/4 des rappeurs actuels en référence à sa phrase dans le titre “Ben Arfa” extrait de son projet Eternel challenger, pt. 1 (“Je suis plus fort que la plupart des rappeurs que t’écoutes”), « Franchement j’aime bien hein. La nouvelle génération, je pense que c’est une belle évolution. (…) Je suis plus fort que la plupart des rappeurs que t’écoutes » a-t-il déclaré concernant ses propos dans ce morceau avant de se justifier sur cette déclaration.

« Tu sais pourquoi je te dis ça ? Je sais faire ce qu’ils font, eux après ils ont l’image en plus. C’est une image que je n’arriverais plus à avoir parce que j’ai fait ma route et j’ai un certain âge. » s’est-il justifié avant de poursuivre son explication à ce sujet, « Eux, ils sont dans la fleur de l’âge de ce que les petits ils kiffent donc ils ont une image comme les petits ils aiment en fait. S’il s’agit de ce genre de sons, bien sûr que je peux le faire. Mais eux, je pense qu’ils ne seraient pas capables de faire des sons que moi je peux faire ».