Ce soir l’équipe de France de football va affronter la Suisse pour le compte des huitièmes de finale de l’EURO 2020 en Roumanie à Bucarest dans l’Arena Nationala. Un événement que Gradur ne veut pas manquer, le rappeur de 59 sera présent dans le stade pour soutenir les Bleus.

Après avoir assisté à la rencontre en la France et le Portugal lors de la phase des poules et y avoir invité deux fans afin d’assister au match en Hongrie à Budapest, Gradur a donc décider de récidivé l’opération sur son compte Instagram.

En effet, l’artiste a annoncé qu’il va inviter 1 ou 2 internautes pour le match de ce soir afin de soutenir les Bleus dans le stade. Lors de la précédente rencontre des joueurs entrainés par Didier Deschamps, le rappeur français avait même réussi à récupérer les maillots de Ronaldo et Mbappé dans les tribunes du Puskas Arena. Il avait aussi rencontré les frères BigFlo et Oli dans les gradins.

“Quel match incroyable et quel plaisir de voir benzema vs CR7. Un kiff total.” avait réagi Gradur au match nul des Bleus face au Portugal avant de remercier la famille Mbappé “Merci Mama Mbappe pour les plug.”. Il a ensuite proposé aux fans de l’accompagner dans sa dernière publication Instagram, “Bon qui veut venir avec moi pour les 8eme de final à Bucarest les gars ? Like et identifie 4 potes à toi et j’en choisirai 1 ou 2 pour venir avec moi lets go” peut-on lire en légende du post.

Gradur ne devrait pas manquer l’occasion de partager cet événement avec les internautes ce soir.