Kaaris : Booba propose aux fans d’envoyer des nudes à son ex

Sans doute déçu de ne pas avoir pu régler son différend avec Kaaris dans l’octogone, Booba est décidé à ne pas lâcher Riska sur les réseaux malgré l’absence de réponse de son rival et n’hésite pas à s’en prendre à sa vie privée en affichant cette fois-ci son ex-femme en faisant une demande improbable à ses fans.

Après avoir ciblé Nekfeu et Gims dans une story Instagram du compte de la Piraterie, c’est au tour de Kaaris de faire les frais d’une nouvelle attaque personnelle de Booba qui s’était moqué à plusieurs reprises de sa nouvelle compagne. Selon le DUC elle met en vente ses sous-vêtements et ceux du rappeur Sevranais sur Vinted. Il avait d’ailleurs réalisé une vidéo totalement délirante en train d’ouvrir un colis de la jeune femme sur TikTok.

Booba n’hésite pas à charrier Kaaris sur sa vie privée

Il y a quelques semaines B2O avait affirmé que Kaaris a rompu avec la mère de fille et d’assurer qu’il a une nouvelle petite-amie en l’affichant ouvertement. L’interprète du titre Boubli avait même décrit son ancien compère en plein “adultère” en postant une photo de lui avec sa compagne au restaurant.

“Il a pris la même en plus jeune ! Quelle audace!!! Presque un coup de maître. Elle vend ses slips usagés sur le net entre 3 et 8 euros pour subvenir à leurs besoins vu que la carrière d’Armand est terminée.” avait même commenté Kopp dans une story tout en soutenant l’ancienne compagne de Riska avec un message de réconfort. “Nous venons d’apprendre votre séparation avec Kaaris qui a enceinté une autre demoiselle. Comme nous, Armand t’as trahis. Tu l’as défendu pendant tout ce temps et pourtant… En te souhaitant un avenir meilleur… Force “ avait-il déclaré.

Sans pitié, le DUC vient d’en remettre une couche contre K2Aris en relayant une vidéo de la mère de la fille du rappeur de Sevran en maillot de bain posée à la plage en ajoutant l’étonnant message à sa communauté de Pirates : “Les gars c’est l’heure de lui DM vos « meilleurs » nudes !!! Linda est pwête !!!“.

Malgré les multiples tacles de B2O, Riska reste toujours indifférent aux messages à son encontre et se concentre sur sa musique avec la sortie à venir prochainement de l’inédit “Hallyday” même si Kopp avait affirmé qu’il ne pourra plus sortir aucun classique sans lui il y a quelques temps suite au retour de sa collaboration avec Therapy.