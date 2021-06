Benzema sort du silence et fait passer un message

Auteur d’un double hier soir face à la Suisse, Karim Benzema vient enfin de réagir à l’élimination de l’équipe de France après la défaire face à la Suisse en huitième de finale de l’EURO 2020.

Après cinq longues années d’absence, le public attendait avec impatience le retour de Benzema sous le maillot, malheureusement pour le joueur du Real Madrid cela ne s’est pas terminé comme prévu avec une élimination prématurée de la compétition.

KB9 a pourtant réalisé un bon match ce lundi soir mais cela n’a pas suffi pour sauver les Bleus du naufrage éliminés par une surprenante équipe Suisse (3-3, 5-4 aux t.a.b). Le joueur Madrilène a réagi sur son compte Instagram en postant notamment une photo en train de serrer dans ses bras Kylian Mbappé, le Parisien a manqué le tir au but décisif et a donné la qualification à l’équipe adverse.

“Triste et déçu suite à l’issue du match d’hier. La déception est immense, j’aurai aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps.” a déclaré avec tristesse Benzema avant de remercier le public pour son soutien et d’exprimer son envie de poursuivre l’aventure avec les Bleus. “Merci pour votre soutien sans faille depuis le début de cet Euro. Merci pour la force que vous m’avez donné quotidiennement. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort” a-t-il conclu.

À découvrir également : la réaction de Kaaris à la dédicace de Paul Pogba après son but.