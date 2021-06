Libre, Swagg Man célèbre sa sortie à sa façon [Photos]

L’information a filtré dans les médias Tunisiens ce dimanche, et vient d’être confirmée par Swagg Man en personne aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Le rappeur français a célébré sa libération provisoire en adressant un message sur son compte Instagram pour annoncer la nouvelle.

Incarcéré en Tunisie depuis l’été 2019, accusé d’escroquerie et blanchiment d’argent par la justice du pays, le 4 avril dernier. Il a écopé d’une peine de prison ferme de 5 années ainsi que d’une amende de 30 000 euros. En attendant sa prochaine audience devant le tribunal fixée au 8 juillet 2021, Swagg Man est provisoirement libre après avoir payé une caution de 60 727 euros.

Le rappeur adresse un message après sa libération

Après cette libération, il a posté une photo de lui devant la prison Civile El Mornaguia sur son compte Instagram suivi par plus de 700 000 abonnés avec en légende de sa publication le message. “THANKS GOD AL HAMDOULILAH IM FREE BIG LOV FOR ALL MY FANS. LA PRISON C’EST DURE MAIS LA SORTIE C’EST SUR !! LIBERTAAAAD”. Il s’est ensuite exprimé plus longuement dans une publication sur le réseau social.

“La vie est tellement belle, je suis choqué” a commencé à déclarer Swagg Man avant de poursuivre, “Je n’arrive pas à y croire que je suis enfin libre. Je n’arrive pas à réaliser. Les choses les plus simples de la vie comme une vulgaire douche sont pour moi un luxe très voir même trop apprécié. Mais rien n’est trop quand on n’a souffert 2 années entières de privatisations de choses les plus simples de la vie”. Puis de conclure “Swagg Man ne meurt jamais, love all my fans“. Il semble donc visiblement déterminé à faire son retour et peut être poursuivre sa carrière de rappeur.