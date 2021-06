MHD, Gradur, les rappeurs réagissent pour soutenir Mbappé

Kylian Mbappé se retrouve aujourd’hui sous le feu des critiques dans la presse, les rappeurs français comme Gradur, MHD ou encore Mokobé du 113 se sont exprimé pour le soutenir. Alors que l’équipe de France de football s’est faite éliminer prématurément de la coupe d’Europe des Nations dès les huitièmes de finale de la compétition ce lundi soir battu lors de la séance de tirs au but par la Suisse après le dernier penalty manqué par l’attaquant du PSG.

Les statistiques sont effroyables pour le meilleur de Ligue 1, Mbappé n’a marqué aucun but lors de l’EURO 2021, il a manqué plusieurs grosses occasions, lors du match contre la Suisse, il n’a cadré aucun tir sur ses 6 tentatives et alors qu’il souhaitait prendre ses responsabilités en tirant le cinquième pénalty décisif ou encore en tirant les coups-francs, le joueur Parisien a finalement échoué dans ces deux exercices et a complètement raté son tournoi.

Les rappeurs français sont solidaires de Mbappé

Mokobé du 113 a posté une photo en compagnie du joueur en adressant un long message, “Dans la victoire comme dans la défaite il faut savoir être reconnaissant on ne peut pas gagner à chaque fois Mbappe tu a tout mon soutien c’était écrit on est ensemble quoiqu’il arrive Courage Kylian.” commente-t-il avant de poursuivre. “Tu reviendras plus fort. Rentre à la maison. Profites d’un repos et de vacances méritées. Tes proches sont ton meilleur soutien. De loin nous ne pourrons que te rassurer sur ton niveau car sache le tu restes Kylian Mbappé et on ne l a pas oublié. Soit fort. Malgré son Euro raté, Mbappé reste un très grand joueur.”.

Il a ensuite déploré des réactions excessives en demandant face à la tempête médiatique aux critiques de se calmer, “Calmez vous un peu. L’émotion entraîne des réactions trop excessives. Il faut rester lucide quand on parle du talent et du rendement global d’un tel attaquant. A seulement 22 ans”.

MHD et Gradur valident le message d’excuses de Kylian

Après cette élimination, MHD a partagé dans une story le message de Kylian Mbappé dans lequel il s’excuse. Un message également relayé sur le réseau social par Gradur en ajoutant la légende “Mbappé Project même dans la défaite”.

“Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant. Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrai quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse.” a déclaré le joueur de l’équipe de France, le Prince de l’Afro Trap a ajouté un émoji coeur pour le soutenir.