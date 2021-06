Mohamed Henni fracasse une voiture après l’élimination des Bleus

Mohamed Henni se déchaine après la défaite des Bleus. A l’annonce du retour de Karim Benzema en équipe de France de football suite à la publication de la liste des joueurs sélectionnés pour l’Euro, le Youtubeur avait jubilé mais il a fait part de son énorme déception.

Alors s’est qu’il s’est filmé sur les réseaux en train de suivre le match hier soir, Mohamed Henni n’a pas manqué comme à son habitude d’analyser la rencontre de la France face à la Suisse et a affiché tout son désarroi et ciblant notamment la performance de Kylian Mbappé. Les critiques fusent à l’encontre du joueur du PSG ce mardi même si des nombreux joueurs ou des rappeurs français lui ont apporté leur soutien.

Un pare brise démolit à coup de batte de baseball

« Qui aurait cru que Deschamps allait rappeler Benzema ? Wola les gars, tous les mecs en dépression qui se sont faits larguer, votre ex elle va vous rappeler les gars. » s’était-il enthousiasmé il y a quelques semaines à l’annonce du retour de KB9.

« Ceux qui disent que c’est foutue qu’elle est plus amoureuse… C’est jamais foutu les gars, c’est la leçon à retenir. Appelez toutes vos ex, il y a moyen les gars. Appelez vos ex ! Appelez vos ex les gars, la vie de ma mère. » avait même lâché Mohamed Henni mais la bonne prestation de son chouchou, auteur d’un doublé face à la Suisse n’a finalement pas suffi pour qualifier la France au prochain tour.

Totalement dépité, le Youtubeur s’est déchainé en détruisant dans son débrief d’après match une télévision avant de s’attaquer à une voiture à coups de batte de baseball.