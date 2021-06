Ca a failli dégénéré dans les tribunes à Bucarest entre la mère de Adrien Rabiot et les familles de Paul Pogba et de Kylian Mbappé au coup de sifflet final du match entre la France et la Suisse.

Dans les gradins du stade, les esprits se sont échauffés suite à la défaite inattendue des Bleus dès les huitièmes de finale de la coupe d’Europe des Nations. Les mères des Rabiot, Pogba et Mbappé ont failli en venir aux mains. D’après les informations de RMC Sport, la maman du joueur de la Juventus de Turin a eu un échange tendu après le coup de sifflet final du match avec la famille du milieu de terrain de Manchester United et ses proches.

Rien ne va plus chez les Bleus

La mère de Rabiot s’est vivement agacée de la perte de balle de Paul sur le troisième but des Suisses. Elle aurait ensuite critiqué Kylian en interpellant son père pour lui demander de «recadrer son fils et de faire en sorte qu’il soit moins arrogant» avant de s’en prendre aussi à la mère du joueur Parisien dans la foulée et à des journalistes, sa crise de colère a durée plus de 20 minutes selon RMC Sport dont un échange tendu avec la famille Mbappé.

Après l’élimination des Bleus, Adrien Rabiot n’a fait de commentaire sur les révélations au sujet de comportement de sa mère et a adressé un message d’espoir. “Têtes hautes ! Unis dans la victoire comme dans la défaite. Cette élimination fait mal mais elle doit renforcer le désir de faire mieux lors des prochaines échéances qui arrivent à grands pas. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, de près ou de loin, dans cette aventure ! Ensemble nous sommes plus forts !”.

🎙 “Véronique Rabiot était tout seule contre la famille Pogba et la famille Mbappé.” 🇫🇷🇨🇭 Ce qu’il s’est passé en tribunes à la fin de France-Suisse, à propos de l’échauffourée qui a opposé Véronique Rabiot aux familles de Mbappé et Pogba. #rmclive pic.twitter.com/CNioJmJCeU — After Foot RMC (@AfterRMC) June 29, 2021

🚨 Info RMC Sport : ça a chauffé en tribunes entre la mère de Rabiot et les familles de Pogba et Mbappé au coup de sifflet final de France-Suisse. — RMC Sport (@RMCsport) June 29, 2021