Gims : Booba veut en venir aux mains

Booba prêt à en découdre avec Gims

Piqué subtilement par Gims sur Snapchat il y a quelques jours, Booba n’a pas manqué l’occasion de répondre à Meugui et à le provoquer une nouvelle fois, les esprits continuent de s’échauffer entre les deux rappeurs français.

Les tensions se poursuivent entre les deux rappeurs français qui avaient pourtant travaillé ensemble en 2013 sur le single Longueur d’avance issu de l’album Futur 2.0 de B2O. Depuis les accusations de tricherie sur les chiffres du streaming pour gonfler les ventes, B2O avait pris cela comme une attaque personnelle et les choses n’ont cessé de se compliquer entre eux. Ces derniers ils ne se lâchent plus sur les réseaux, Kopp attaque ouvertement son rival sur Instagram notamment sur les chiffres des streams ou encore le classement du Top Album et ce dernier répond généralement indirectement sans le citer en faisant des sous-entendus.

Dernièrement, le leader de la Sexion D’assaut a lancé une pique très subtil à l’ancien membre du groupe Lunatic en s’affichant en train de balader à Paris, le tout tranquillement sans un service de sécurité à proximité de la Tour Eiffel. “Je suis dans Beriz normal. Chose que très peu d’artistes peuvent se permettre. Au cœur du cœur, enfant de la ville hein.” balance Meugui dans la séquence puis, “Avec des chansons d’amour dans Beriz normal, et on envoie pas le snap 2 jours 3 jours après.”.

“On est là en direct. C’est du direct, on envoi pas le snap 6 ans plus tard hein” lâche-t-il à la fin de la séquence. Des propos qui s’apparentent à un tacle à Booba, le rappeur exilé à Miami à d’ailleurs pris cette déclaration pour lui et a répliqué en postant l’extrait dans une story Instagram en adressant un message à Gims. “Meskin y croit c’est un exploit“ balance tout d’abord B2O avant d’ajouter, “Quand on va se croiser, ça va être magique” pour relancer les hostilités. Comme avec l’affaire de l’octogone contre Kaaris, Kopp semble prêt à en découdre dans un face à face avec l’interprète du tube Bella qui ne devrait pas donner suite.