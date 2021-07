Mbappé : sa mère n’en a rien à foutre du foot

C’est devenu un véritable feuilleton ! Véronique Rabiot s’est lâchée contre les familles Pogba et Mbappé en marge de l’élimination des Bleus contre la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro 2021. Un fan assis derrière par hasard raconte cette scène totalement improbable.

La presse avait révélé qu’une échauffourée a eu lieu en tribune entre la mère de Rabiot et des proches de Pogba. La mère de Rabiot a reproché le ballon perdu par Paul Pogba sur le 3e but. Elle a aussi demandé au père de Mbappé de recadrer son fils pour qu’il soit moins arrogant. Dans l’After Foot, un auditeur de l’émission du nom de Walid présent dans les gradins du stade a assisté à la scène et a raconté son échange avec Véronique Rabiot, qui s’est donc écharpée avec les clans Mbappé et Pogba.

Après avoir dévoilé les échanges entre les différents protagonistes à la presse, Walid a aussi révélé les propos de Fayza Lamari après l’échec Kylian Mbappé face au gardien sur le tir au but décisif. D’après l’auditeur de l’After Foot, cette dernière n’a pas été très affecté par cette désillusion et l’élimination des Bleus, « Personnellement je n’en ai rien à foutre du foot » s’était réconfortée selon lui au coup de sifflet final.