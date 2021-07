Rabiot : sa mère a détruit Mbappé, un gamin qui pense être un grand joueur

La mère d’Adrien Rabiot a sorti la mitrailleuse !

En pleine polémique depuis l’élimination des Bleus de l’Euro 2020, des nouvelles révélations viennent d’être faites concernant le comportement de Véronique Rabiot à la fin du match face à la Suisse.

Ce mercredi plusieurs médias ont révélé que la mère du milieu de terrain français de la Juventus de Turin, s’en était prise ouvertement dans le tribunes à la familles de Paul Pogba mais aussi à celle de Kylian Mbappé suite à la défaite lors des huitièmes de finales. Hier dans l’After Foot sur RMC, au auditeur nommé Walid a donné des nouveaux détails sur les dessous de ce scandale.

Présent aux premières loges du match entre la Suisse et la France à Bucarest, il a donné des précision sur le déroulement des faits. Ce dernier affirme que les proches de Paul Pogba et Kylian n’ont fait aucune critique envers Adrien Rabiot. L’embrouille a débuté suite au tir au but manqué par le joueur Parisien, « À ce moment-là, Mme Rabiot se lève et parle au père de Kylian Mbappé. On tend l’oreille, mais on n’entend pas. Une fois qu’elle finit, elle se retourne vers moi et mon frère. À mon avis, elle pensait qu’on était du clan Pogba. Et elle nous raconte ce qu’elle a dit à M. Mbappé. » .

Véronique Rabiot s’est directement adressé à Walid, « Je viens de parler à M. Mbappé et je lui ai dit qu’il faudrait qu’il recadre son fils ». Il lui a fait part de son désaccord en expliquant que « cela arrivait de rater des pénaltys ». « C’est là où vous vous trompez. Vous pensez que c’est un grand joueur, mais en fait, c’est un enfant qui pense être un grand joueur » a-t-elle ensuite répondu. Le dossier est encore loin d’être clos et continue d’agiter le presse ce jeudi.