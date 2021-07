Ninho bat un nouveau record historique avec ses certifications

Relativement discret musicalement ces dernières temps pour ses projets en solo, Ninho continue de battre des records et son succès fulgurant ne semble pas prêt de s’arrêter comme le prouve sa nouvelle performance en terme de certification avec ses singles dont il détient plusieurs records.

N.I. est devenu incontestablement un des meilleurs rappeurs français de sa génération, plusieurs rappeurs font d’ailleurs fréquemment son éloge dans des interviews. Alors qu’il a révélé fin 2020 au grand regret de ses fans ne pas souhaiter sortir de projet au courant de l’année 2021, l’interprète de “Lettre à une femme” reste tout de même actif dans le game. Il enchaine les collaborations comme celle récemment avec Orelsan sur le titre “Millions” pour le projet No Limit ou encore avec Dadinho sur “Mendosa”, avec Dj Quick sur “Elle m’a dit”, avec Sadek sur “Kimono”, avec Dj Kore sur “Mon poto” et sur “Champion” avec le basketteur Serge Ibaka.

20 singles de diamant pour Ninho, un record !

Depuis le début de cette année chaque titre de Ninho a obtenu au minimum la certification single d’or. Le jeune rappeur français réalise des scores assez incroyables sur les plateformes de streaming en plaçant régulièrement des morceaux dans le Top 50 et cela n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, à seulement 25 ans, il vient encore d’obtenir une nouvelle certification avec son vingtième single de diamant (le record en France) pour le titre « Tout en Gucci » extrait de la réédition de “M.I.L.S 3” cumulant 50 Millions d’équivalents streams et à cette occasion il devient le premier artiste francophone de l’histoire à atteindre ce seuil des 20 singles de diamant.

Depuis 2020, Ninho est l’artiste français qui détient le plus de singles certifiés en carrière. Il bat tous les records que ce soit dans le rap ou au niveau de la musique française en général et marque encore un peu plus l’histoire du rap français avec cet exploit.