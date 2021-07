Jul donne une leçon touchante de lyrics dans son freestyle d’extraterrestre

Jul a conclu de la meilleure des manières sa semaine en compagnie de Fred Musa dans l’émission Planète Rap sur Skyrock pour présenter son nouvel album Demain ça ira en tête du Top Album avec le troisième plus gros démarrage de l’année derrière son acolyte SCH, le J a balancé un freestyle très émouvant de pur kickage pendant 15 minutes en direct.

Une belle performance saluée par ses fans. Jul a donné des frissons aux auditeurs de Skyrock avec sa prestation sur ce freestyle nommé Extraterrestre. Depuis le début de sa carrière avec son tout premier album en solo Dans ma Paranoïa, le rappeur Marseillais a enchainé les succès avec ses nombreux projets, il est même devenu l’année dernière le plus gros vendeur de l’histoire du rap français.

Une leçon pour tout ceux qui disent que Jul ne sait pas rapper

Comme à chaque sortie d’album, le J n’a pas dérogé à sa règle avec ce 23ème album et a assuré la promotion du projet dans Planète Rap pour le présenter au public et comme à son habitude, il a encore réalisé un freestyle impressionnant qui devrait mettre tout le monde d’accord sur son talent de rappeur. En 2019, lors de son passage pour la sortie de C’est pas des LOL, le Marseillais avait même battu le record du freestyle le plus long de l’émission lorsque le studio de Skyrock s’était temporairement installé dans la ville Phocéenne à l’Orange Vélodrome avec une prestation de plus de 43 minutes au micro de la radio.

Pour la première semaine d’exploitation de Demain ça ira, Jul a écoulé un peu plus de 33 000 exemplaires du projet et a pris la première place du Top Albums de la semaine avec dans les détails 19 993 ventes en streaming, 12 604 ventes en physique et enfin 715 ventes en digital. Un bon score mais loin de celui de SCH avec JVLIVS II et ses 63 851 exemplaires écoulés en une semaine d’exploitation qui pour le moment est le plus gros carton du rap français cette année.