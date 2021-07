La Fouine s’exprime pour la première fois avec émotion sur sa fille

Après quasiment une année d’absence, La Fouine a fait son retour le 21 mai 2021 avec un nouvel album nommé XXI, un projet que le rappeur de Trappes a défendu dans les médias en enchainant les interviews pour s’exprimer sur la conception de cet opus ou encore se confie sur sa vie privée en évoquant pour la première fois avec beaucoup d’émotion le sujet de son rôle de père.

En plus des clips de ses collaborations avec Kofs sur Billet de 500 et avec Dinor sur Euthanasie, La Fouine s’est activé sur les réseaux et dans les médias pour présenter ce nouvel opus au public comme lors d’un récent entretien avec Rapunchline. Dans cette longue interview, Laouni a révélé une anecdote lorsqu’il a sauté dans un train en marche par la fenêtre d’un wagon car il y avait oublié son carnet de lyrics, a exprimé son souhait de réaliser un featuring avec SCH et il a aussi fait des confidences sur sa fille.

A lire également : La Fouine accusé de ne pas savoir rapper, Youssoupha prend parti

Elle est fière de moi

Très discret sur sa vie privée, La Fouine s’est livré au micro de Rapunchline, “Je ne la vois pas autant de temps que je voudrais la voir à cause de mon métier. Je suis très fier de ma fille, c’est quelqu’un qui réfléchi bien, qui est gentil. Elle a les valeurs qu’avait ma mère, elle sait d’où je viens, elle connaît mon parcours, elle est fière de moi, elle me le répète souvent” a-t-il déclaré sur sa grande fierté pour sa fille.

Le journaliste a ensuite questionné l’artiste originaire de Trappes si sa fille lui manque, “Quand on aime les gens, on a envie de passer plus de temps avec eux. Le Covid nous a tous fait du mal, je pense que je ne suis pas le seul à ne pas passer autant de temps que je le voudrais avec ma famille à cause du Covid” a confié La Fouine.