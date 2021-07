Vegedream envoie un message aux fans de Bleus et défend Mbappé

Après l’élimination prématurée des Bleus de l’Euro 2020, des nombreuses personnes ont ouvertement critiqué les joueurs notamment sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé est l’un des principaux joueurs ciblés par les attaques des internautes mais Vegedream s’est exprimé pour prendre la défense du joueur Parisien de l’équipe.

Le chanteur avait fait sensation en 2018 avec son hit Ramenez la coupe à la maison pour célébrer la victoire en coupe du monde de l’équipe de France en Russie. Après la défaite de joueurs de Didier Deschamps face à la Suisse, les internautes se sont d’ailleurs moqués de Vegedream car en raison de l’échec des Bleus, il n’y aura pas de nouveau tube alors que l’équipe championne du monde faisait pourtant figure de grand favori de l’épreuve.

Vegedream fustige les personnes qui critiquent l’équipe de France

La défaite de l’Equipe de France en huitième de finale de l’Euro 2020 a engendré une pluie de critiques contre les joueurs. Mbappé s’est retrouvé au centre des discussions pour son tir au but manqué qui a donné la victoire aux Suisses et l’attaquant du PSG n’a marqué aucun but pendant l’Euro. Vegedream s’est exprimé sur cette élimination en expliquant que des nombreux supporters oublient trop vite ce que les Bleus ont fait en 2018 lors du sacre en Russie et a affiché son soutien à l’ancien joueur de l’AS Monaco.

“Petite vidéo pour vous parler de quelque chose de très important. Tu vois, les sous-nations nous pointent du doigt en disant qu’en France on est ingrat. On est ingrat et je vous jure que pour une fois ils ont raison. Parce que vous pouvez pas vous rappeler ce qui s’est passé en 2018. Tour d’honneur, on gagne.” s’est-il exprimé avant de poursuivre. “On fait la fête pendant 3 ans, personne parle avec nous. Là on a perdu malheureusement, Kylian il a raté. Mais toi-même où tu es, tu rates ton permis ou même ta vie, personne t’a renié. Alors on vit et on meurt ensemble.”.

L’artiste a ensuite conclu qu’il espère que l’équipe sera plus forte avec cette expérience l’année prochaine pour la prochaine coupe du monde au Qatar, “2022 on reviendra encore plus fort”.