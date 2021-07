Aya Nakamura réussit un exploit qu’aucune artiste féminine francophone n’a réalisé

Aya Nakamura continue de cartonner en 2021 comme l’atteste le succès de son deuxième album « Nakamura » qui vient de réaliser un exploit qu’aucun album d’une artiste féminine francophone n’a réussi dans l’histoire de la musique.

Au mois de mai dernier, Aya Nakamura avait déjà réussi à devenir multimilliardaire en vues sur Youtube avec le succès de ses clips. La jeune chanteuse vient encore d’accomplir une nouvelle performance mais unique cette fois ci en devenant la première artiste francophone avec le projet « Nakamura » sorti le 2 novembre 2018 puis réédité 25 octobre 2019 à comptabiliser plus d’un milliard de streams sur la plateforme de streaming Spotify. Un record obtenu notamment grâce au carton du tube « Djadja » qui cumule un impressionnant total de 321 millions de streams, c’est le premier et le seul album d’une artiste féminine francophone a franchir ce seuil du milliard de streams.

Nakamura atteint le milliard sur Spotify

Dans le classement des singles les plus écoutés de cet album, « Copine cumule plus de 191 millions de streams, « Pookie » affiche plus de 143 millions de streams, les titres « 40% » et « La Do0 » totalisent tous les deux plus de 60 millions de streams. En plus de cette prouesse, le dernier single de Aya Nakamura intitulé « Bobo » paru il y a un mois s’annonce comme un nouveau tube de l’été. Le titre vient en effet d’être certifié single d’or avec plus 15 millions d’équivalents streams, il est toujours dans le Top 10 des morceaux les plus écoutés en France. Le clip dépasse déjà les 20 millions de visionnages sur Youtube et à sa sortie le morceau avait permis à la chanteuse de réaliser le meilleur démarrage de 2021 en France pour une artiste féminine. Son titre « Oula » vient également d’être certifié single de Platine avec 30 Millions d’équivalents streams.

