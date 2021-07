Lil Kim démonte 50 Cent avec des révélations compromettantes

Ca chauffe entre 50 Cent et Lil Kim, le rappeur américain a trouvé une rivale de taille cette fois-ci. La chanteuse n’a pas hésité à répliquer pour faire quelques révélations croustillantes sur l’auteur du tube In Da Club habitué au clash sur les réseaux sociaux.

Lors de la dernière édition des BET Awards organisée le 28 juin 2021 notamment marquée par la prestation de Lil Nas X qui a langoureusement embrassé un danseur à la fin de son show en interprétant en live son single “Montero (Call Me by Your Name)”, Lil Kim était présente à l’événement en tant qu’invité privilégiée. A cette occasion, elle a fait une apparition avec une tenue Prada pour le moins originale ayant suscitée des nombreuses réactions sur les réseaux dont celle de 50 Cent. Il en a profité pour se moquer ouvertement de la rappeuse américain sur son compte Instagram avant de finalement supprimer sa publication.

50 Cent voulait un rencard avec Lil Kim mais s’est fait recaler

En effet 50 Cent a comparé Lil Kim a une chouette en publiant un montage avec une photo de la chanteuse aux BET Awards et un cliché de l’animal. L’interprète de Lighters Up a repris la publication pour répondre à Fiffty en confiant avoir mis un vent au rappeur il y a quelques années alors qu’il avait tenté de la séduire. “Hilarant. Ça ne me touche même pas. Ma famille et mes amis sont plus en colère que moi.” a-t-elle commencé à déclarer avant d’enchainer : “Des conn***** comme ça ne me m’atteignent pas parce que je suis toujours cette bad b**** et que les n**** b******, les mamans, les filles et les tantes veulent toujours être et j’adore ça.”.

Lil Kim est ensuite revenue sur l’épisode du rendez vous entre eux qu’elle a refusé. “50 Cent, je vois que tu es toujours touché par ce dîner auquel tu m’as invitée et que j’ai dû refuser. Laisse tomber, tu as une belle petite amie, j’ai un mari aimant. Laisse tomber”. Des propos qui ont visiblement touché Curtis James Jackson III, ce dernier a retiré son montage après cette déclaration avant de commenter, “Tu vois ce qui se passe quand tu réfléchis trop ? LOL, je stresse pour rien”. La rappeuse américain a également ajouté qu’elle va faire des révélations sur cette affaire dans son livre autobiographie intitulé “Lil Kim: The Queen Bee” dont la parution est programmée pour fin 2021.

