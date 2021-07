Niska révèle l’anecdote « phénoménale » sur la version ratée du clip Réseaux

En 2017, Niska a sorti l’un des tubes de l’année avec le single Réseaux extrait de Commando certifié disque de diamant. Le titre réussit l’exploit de se classer à l’époque en tête du classement du Top singles pendant 11 semaines.

Le clip de Niska ne devait pas du tout ressembler à ça

Ce titre est également aujourd’hui certifié single de diamant, Niska a même dévoilé une version remixée en 2018 avec Quavo et Stefflon Don et le clip totalise l’impressionnant chiffre de 327 millions de vues en un peu moins de 4 ans d’exploitation sur Youtube. Mais le visuel du morceau a failli être totalement différent, l’artiste a récemment confié une étonnante anecdote au sujet de la réalisation du clip lors d’une interview pour le média GQ.

Alors que le fameux “Pouloulou” a raisonné en boucle à l’été 2017, Niska vient de révéler une histoire surprenante sur ce que le clip du single devrait être. Une version entièrement différente de ce qu’il est réellement sauf que le rappeur d’Évry n’a pas validé cette réalisation qui ne correspondait pas à l’ambiance du titre. “L’anecdote est phénoménale. Il y avait un premier clip genre éclaté. Désolé pour les réals qui l’ont fait, mais bon, c’est la vérité. Le clip n’avait rien à voir avec le son.” s’est-il tout d’abord exprimé à ce sujet avant de poursuivre l’explication.

Des vampires, un cercueil, des balles, des danses bizarres !

“Clip avec des vampires, danses bizarres et tout, je suis là dans un cercueil avec des balles et tout. Je n’ai pas compris, mais tu connais, il fallait passer un cap visuel. Je regarde le truc, le clip doit sortir, la semaine prochaine et là, je bloque.” a déploré Niska sur cette version du clip qu’il a finalement refusé avant de rapidement réaliser une nouvelle vidéo quelques jours avant la mise en ligne du clip.

“Je vais voir mes potes, ils ne veulent pas trop blesser, ils sont en mode ‘ouais ça va'” a poursuivi l’artiste sur cette surprenante anecdote avant de conclure, “On se rapproche et le clip, il doit sortir dans 3, 4 jours un truc comme ça et vas-y, pétage de plombs : On annule tout, on repart sur un nouveau clip trois jours après. Là, c’est moyen du bord”.

