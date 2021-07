50 Cent impuissant face aux attaques de Lil Kim, il regrette

« Tu vois ce qui se passe quand tu réfléchis trop ? LOL, je stresse pour rien. » a commenté 50 Cent sur son compte Instagram suite aux récents propos de Lil Kim en réaction aux moqueries sur sa tenue lors des BET Awards ont visiblement affecté le rappeur américain qui pour une fois n’en a pas rajouté.

Curtis James Jackson III a tout d’abord retiré la publication de son montage d’une chouette et de la tenue de Lil Kim lors de cette cérémonie suite à a réponse de cette dernière, très remontée contre lui, elle a profité de l’occasion pour quelques révélations notamment au sujet d’une demande d’un rendez vous entre eux il y a quelques que la rappeuse a refusé.

Lil Kim a également confié qu’elle compte faire des révélations et apporter des précisions sur cette anecdote dans son livre autobiographie intitulé “Lil Kim: The Queen Bee” dont la parution est prévue pour la fin de cette année. 50 Cent s’est donc senti mal à l’aise face à ce dossier de la chanteuse et a décidé de faire son mea culpa en supprimant sa publication avant de poster le message cité ci dessus pour faire fin à cette discore.