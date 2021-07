6ix9ine veut en découdre avec Lil Durk et s’en prend à BlueFace

6ix9ine est prêt à se battre avec Lil Durk en faisant comme toujours dans la provocation. Après avoir fait part de son souhait de monter sur le ring pour se battre dans des combats de boxe d’exhibition à partir de l’année prochaine suite à l’annonce de Blueface de vouloir organiser un combat contre l’influenceur Kane Trujillo le 23 juillet prochain dans le cadre du Bare Knuckle Fighting Championship, Tekashi 69 a réagi à cette nouvelle.

6ix9ine s’en prend à son ennemi juré, “Mets Lil Durk sur le ring maintenant, je le mange vivant. Je vais le vio*** sur la tombe de King Von.” avant de poursuivre en postant un cliché de ce dernier dans des commentaires avec le message, “J’adore la façon dont ton rappeur préféré rappe sur sa vie de gangster mais quand tous es amis meurent autour de lui, il ne fait absolument rien.”.

“La seule fois où les gens me parlent de Blueface, c’est quand il ne fait pas de musique. Mais qui est Blueface ?” lâche également le rappeur américain aux cheveux multicolores dans ce qui semble être une conversation téléphonique. Il se moque ensuite des probables gains de ce combat, “En ce moment, la vie de ma mère, j’ai 20 000 dollars dans la poche alors que lui va être payé 25 000 dollars pour se battre. Je me promène avec dans la poche la somme qu’on va lui donner pour son combat, de quoi tu me parles ?”.