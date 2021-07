Booba recadre sèchement Vegedream sur son soutien à Mbappé

B2O veut réduire au silence l’auteur de l’hymne des Bleus !

Booba avait un peu oublié Vegedream dans ses clashs à répétition mais la dernière vidéo de l’auteur du tube de la coupe du monde 2018 dans laquelle il exprime ouvertement son soutien aux joueurs de l’équipe de France et surtout à Kylian Mbappé après l’échec des Bleus lors de l’EURO 2020 vient de faire réagir le Duc de Boulogne.

Le différend entre B2O et Vegedream date de l’été 2018 suite à la révélation d’anciens tweets de ce dernier avant qu’il ne soit connu dans lesquels le chanteur d’origine ivoirienne prend parti contre Kopp au sujet de son clash entre La Fouine et Rohff ou s’en prend à la fille du rappeur de 44 ans, Luna.

L’ancien membre du groupe La Synesia avait supprimé son compte sur le réseau social à l’époque mais malheureusement pour lui des internautes avaient fait des captures d’écran. L’affaire n’avait pas échappé à Booba et depuis 2020, il n’hésite pas à s’attaquer à Vegedream notamment lorsque ce dernier s’était retrouvé en plein cœur d’une polémique de violences conjugales, sa compagne s’était exprimée pour accuser l’artiste de l’avoir frappé.

A lire également : Booba se moque du physique de Deschamps pour narguer Benjamin Mendy

Kopp ne valide pas le message

En effet à l’époque la femme de Vegedream avait fait des révélations avec des clichés pour prouver ses accusations. Il aurait soupçonné la jeune femme de le tromper et l’aurait ensuite frappé mais le chanteur a toujours nié les faits avant de déclarer qu’il compte prouver son innocence en engagent des poursuites judiciaires. Booba s’était amusé de la situation en relayant les propos de la compagne de l’artiste.

Cette fois-ci c’est pour ses récents propos en soutien aux Bleus que Booba a décidé de le tacler. “Les sous-nations nous pointent du doigt en disant qu’en France on est ingrat. (…) Pour une fois ils ont raison. (…) . Là on a perdu malheureusement, Kylian il a raté. Mais toi-même où tu es, tu rates ton permis ou même ta vie, personne t’a renié. Alors on vit et on meurt ensemble.” commente Vegedream dans la vidéo pour s’exprimer sur les critiques contre les joueurs français et notamment Kylian Mbappé. Une séquence relayée par B2O dans une story avec un message très court mais clair, « Ferme ta gueule ». L’interprète du titre Mona Lisa n’est visiblement pas du même avis au sujet des Bleus.