L’Algérino compare SCH et Jul au 113 !

J’ai eu cette nostalgie même d’avoir l’impression d’écouter du 113

Dans un entretien avec Mehdi Maïzi dans son émission Le Code, L’Algérino s’est confié sur SCH et Jul, il a révélé les coulisses de leur collaboration sur Sapapaya.

« Il m’a dit vient on fait autre chose. Et là j’ai aimé la démarche, je me suis dis ce mec n’a pas peur de prendre des risques. Je lui ai dit « frérot t’es chaud pour un morceau funk » et il m’a dit vasy. J’étais choqué. Je vois SCH, il rentre en cabine, je le vois poser. Je me dis là, il se passe un truc. J’ai eu cette nostalgie même d’avoir l’impression d’écouter du 113, je me suis dit là c’est chaud ». a-t-il déclaré lors de cette interview pour Apple Music concernant l’enregistrement de son single Sapapaya.

L’artiste marseillais s’est aussi exprimé plus longuement au sujet du J pour lui rendre hommage. « Jul, quand il est arrivé en 2014, il a bousculé la musique française. Il a bousculé le rap et la musique en général. Il y a un son qui a été créé. C’est devenu plus minimaliste et plus efficace donc il y a une couleur musicale. Il y a des accords précis qui sont souvent réutilisés. Et même chez plein d’autres rappeurs. Et tout ça, ça bouscule la musique, ça influence d’autres artistes, ça peut même m’influencer moi. Ça peut influencer SCH, Soso Maness, Alonz’, Sopra… ».

Le dernier album de L’Algérino intitulé Moonlight est disponible depuis le 17 juin dans les bacs et sur toutes les plateformes de streaming, le clip de son tube Sapapaya mis en ligne il y a 1 mois cumule plus de 16 millions de visionnages sur Youtube.