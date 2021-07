Nekfeu, MHD et d’autres gros noms sur l’album de Da Uzi

En attendant le 23 juillet, la sortie du nouvel album de Da Uzi se précise, Nekfeu et MHD sont présents sur cet opus. Le rappeur français d’origine congolaise s’offre un casting 5 étoiles pour son projet intitulé “Vrai 2 vrai” avec six invités.

Du Uzi vient de présenter sur les réseaux le visuel de son nouvel opus ainsi que la tracklist complète qui contient au total 17 morceaux avec 5 featurings. L’album comporte une collaboration déjà annoncée depuis quelques temps avec Freeze Corleone sur le morceau “27”, un featuring avec Heuss L’Enfoiré sur le titre “Costa Rica”, une collaboration avec Nekfeu pour le single “Jeune d’en bas”, une connexion avec Soso Maness et ZKR sur “Du Nord au Sud” et enfin avec MHD sur “Carabine”.

“Vrai 2 vrai” est le deuxième album du rappeur originaire de Sevran après “Architecte” paru en 2020, ce premier album de Da Uzi est certifié disque d’or avec plus de 50 000 ventes. Il a également sorti deux mixtapes en 2014 avec “Sans prétention vol.1” et en 2019 “Mexico”. Depuis 2019, il a également multiplié les collaborations avec Maes, Kaaris, Leto, Landy, Hornet La Frappe, GLK, ZKR, Yaro, YL, Dinos, L’Allemant, Bosh et plus récemment sur le dernier album de ISK

