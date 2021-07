PNL : Ademo et NOS annoncent une mauvaise nouvelle

Les fans du groupe PNL vont encore être déçu, la tournée de Ademo et NOS vient encore d’être reportée une nouvelle fois. Les deux rappeurs français ne vont pas remonter sur scène cette année et le public va encore devoir attendre un long moment avant de pouvoir les retrouver en concert.

Reportée à plusieurs reprises, la tournée dans toute la France pour défendre sur scène l’album “Deux frères” paru en 2019 a encore été décalée à des dates ultérieures en raison de la pandémie du Covid-19 et les fans devront désormais attendre le mois de mai 2022 pour retrouver PNL. Le groupe vient de poster sur les réseaux ce mercredi soir les nouvelle dates des concerts de ce nouveau report, le troisième. Les prochaine dates viennent d’être dévoilées avec un premier concert prévu le 4 mai 2022 au Zénith de Lille et quatre dates événements à l’AccorHotels Arena de Paris les 23, 24, 26 et 27 mai 2022.

Il va falloir patienter encore un peu

“Tout d’abord un grand courage, de la patience et une grande paix à vous tous dans cet air pesant partout dans le monde depuis ces derniers mois. Beaucoup de personnes souffrent, ici et ailleurs certainement encore plus que nous en France et nous en sommes conscients. Une grande paix et de l’amour pour toutes ces personnes et à tous ceux qui liront ce message.” ont expliqué Ademo et NOS dans un long message pour annoncer la nouvelle.

“On aimerait vous annoncer une bonne nouvelle mais nous n’allons pas vous faire patienter plus longtemps. Nous aurons tout essayer pour faire en sorte qu’elle se fasse mais malheureusement la tournée de concerts prévue en Septembre est reportée à Mai 2022.” ont-ils ajouté avant de poursuivre, “Il y a les gens qui nous écoutent, les gens qui nous supportent, les gens qui nous aiment, les gens avec qui nous travaillons qui attendaient sûrement cet événement. On devait rire, chanter, crier, partager, pleurer et kiffer ensemble, mais il va falloir patienter encore un peu.”.

“Merci encore pour votre soutien, merci pour vos « QLF » à longueur de journée même à travers notre inactivité. Impatients de vous voir ou vous revoir. Vos billets restent bien entendu valables pour les nouvelles dates en Mai. Peace and Peace PNL”, conclu les deux frères dans leur message.