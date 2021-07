Heuss L’Enfoiré : un fan le confond avec Naps, sa réaction est géniale

La plupart des rappeurs français n’hésitent pas à répondre aux demandes des fans comme Heuss L’Enfoiré récemment qui a accepté de s’afficher avec l’un d’eux dans la rue sauf que le jeune homme a confondu l’auteur du tube “La Moulaga” avec Jul avec son compère Naps.

Relativement discret sur la scène musicale depuis la sortie de son dernier album “Horizon Vertical” en collaboration avec Vald à la fin de l’année dernière et ces derniers featurings cette année avec Soolking (Jenifer remix), Brulux (Adriano), Mac Tyer (Palette), Sadek (Soutien) ou encore son single en solo “BX Land 6”, Heuss L’Enfoiré vient de faire une rencontre étonnante avec un fan. Une séquence insolite que le rappeur des Hauts-de-Seine a filmé sur Snapchat et dans laquelle il a réagi avec humour à l’erreur du jeune homme. Ce dernier se trompe d’artiste et le confond sur les images avec l’artiste Marseillais, Naps.

Cette rencontre a donné lieu à une scène hilarante qui a bien amusé les internautes. Au début de la vidéo, le fan demande une photo à Heuss L’Enfoiré sauf que celui ci ne l’a pas reconnu. Le rappeur profite de cette erreur pour s’amuser de la situation et se prend au jeu, il n’hésite pas à se mettre à chanter les paroles du morceau “La Kiffance” avec le jeune homme heureux de rencontrer son idole. L’auteur du hit “Khapta” mort de rire le questionne finalement en demandant son nom, l’individu répond « Ouais ouais t’es Naps ».

