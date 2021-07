Jul donne les noms des chanteurs avec qui il souhaite feater

Jul s’est confié sur ses collaborations de rêve et les réponses vont vous surprendre, l’artiste Marseillais a multiplié les featurings avec des rappeurs ces dernières années et souvent avec succès comme avec sa compilation 13’Organisé sur laquelle le J a invité une cinquantaine de rappeurs de la ville phocéenne.

Malgré ses nombreuses connexions avec des rappeurs s’est avec des artistes d’un tout autre genre que Jul rêve de travailler. Du tube Bande Organisée avec Naps, Kofs, Soso Maness, Houari, Elams, Solda, de ses featurings avec SCH, l’interprète de Tchikita a principalement collaboré avec des artistes de la scène du rap français dans sa carrière. Il s’est tout de même ouvert à quelques autres styles de musique avec les collaborations en compagnie du saxophoniste Jimmy Sax sur “Ibiza”, avec le beatmaker Vladimir Cauchemar sur le single “Je mets le way” ou encore avec la chanteuse Wejdene sur les morceaux “Single d’or” et “Loin de tout“.

Jean-Jacques Goldman, Stromae et Renaud font rêver Jul

En marge de la promotion de son dernier album “Demain ça ira” certifié disque d’or avec plus de 50 000 ventes le tout en seulement 14 jours d’exploitation, Jul a enchainé les interviews et lors de son passage dans le nouveau concept du média Booskap nommé “L’interview Podium”, il a dévoilé ses différents Top 3 : les films, les séries télévisées, ses albums, les joueurs passés à l’Olympique de Marseille, ses couplets dans Bande Organisée, les rappeurs Marseillais, les classiques de la ville Phocéenne, les jeux vidéos ainsi que ses featurings de rêve.

Le J a surpris le journaliste en répondant les noms de Stromae, Renaud et enfin Jean-Jacques Goldman au sujet des chanteurs avec qui il souhaite réaliser un featuring inédit. Le message est passé mais les trois connexions sont difficilement réalisable pour Jul sachant qu’ils ne sont plus productifs et se sont tous les trois mis en retrait du monde la musique même si l’auteur du hit “Papaoutai” a récemment déclaré qu’il continue de faire de la musique tout en évoquant la possibilité d’un retour très attendu.