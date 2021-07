Booba : Sinik était prêt à sortir son flingue à l’époque du clash

Il y a un peu plus de 14 ans le clash entre Booba et Sinik avait agité le rap game. Lors d’une récente interview dans le podcast de Driver, le rappeur originaire des Ulis est revenu sur son embrouille avec B2O qui aurait pu prendre une mauvaise tournure. Face aux menaces, il avait décidé d’être toujours armé à l’époque des faits.

Tout a débuté au mois de janvier 2007, Booba sort le morceau “Le D.U.C.” produit par Animalsons extrait de la mixtape “Autopsie Vol. 2” avec la pique : “Les négr*s sont déclassé par Pokora, Diam’s et Sinik”. Sinik réplique ensuite avec le titre “L’Homme à abattre” également nommé “Carton Jaune” issu de son album “Le Coté Malsain”. Le DUC répond avec “Carton rose” dans lequel il explique qu’à la base ce n’était pas un clash. L’artiste surnommé Malsain L’assassin prépare une réponse avec le single “Carton rouge”, mais décide finalement de ne pas la sortir, malgré quelques attaques par médias interposés entre eux, les tensions s’apaisent.

Le clash de Booba claqué pour Sinik

Dans ce podcast avec Driver, Sinik s’est confié sur cette période, il regrette une partie de ses propos dans ce clash, « la plus grosse erreur dans ce clash c’est juste d’avoir dit tant que tu parles je réponds » et explique qu’il savait bien que Booba était prêt à répondre, « même s’il disait à tout le monde ouais je m’en bats les coui**es, j’calcule pas, 2 semaines après il répond donc ça l’a piqué ».

Mais l’artiste des Ulis ne se doutait pas que la réaction de Booba allait être aussi décevante selon son jugement, « le seul truc que j’avais pas prévu c’est que la réponse serait aussi claquée » a-t-il expliqué avant d’ajouter, « au final on s’est retrouvé dans une espèce d’impasse à se dire putain on a dit tant qu’il parle on répond, il vient de répondre mais c’est claqué ce qu’il a fait ».

On m’a dit : “Sors calibré”

« Moi je viens des écoles de battles où les mecs ils écrivent des couplets 6 mois à l’avance sur toi. Jusqu’à ce qu’ils connaissent le prénom de tes enfants jusqu’à ce qu’ils connaissent des trucs de ouf, le prénom de ton daron la marque de voiture à ton daron, ça va loin dans le dossier. » a ensuite expliqué S.I.N.I.K avant de poursuivre plus longuement que d’après lui la réaction de B2O s’est faite avec la pression de ses proches. « J’ai senti que cette réponse, il l’avait fait pour faire plaisir à son entourage et pour sauver la face. Si t’es honnête, si tu es objectif, si t’aimes le clash jamais de ta vie tu peux me dire ce morceau il est ouf » a-t-il confié avant de poursuivre, « c’est pas du tout un truc qui m’a fait mal, je me suis juste dit je m’attendais à mieux, maintenant on est comme des cons parce qu’on fait quoi, on lui répond ? Et après on a fait le choix de ne pas lui répondre ».

Sinik a conclu en révélant qu’il a enregistré en studio le morceau “Carton Rouge” pour répondre à B2O avant de faire le choix de ne pas le sortir craignant les conséquences de cette attaque, « le morceau était tellement vénère, sale, lourd et méchant en clash qu’on s’est dit : “Là, c’est autre chose”. Ça va déclencher une guerre mais mondiale ! À cette époque-là, c’était vraiment une période de parano. On m’a dit : “Sors calibré”. Pendant un an, je marchais et j’avais un calibre sur moi. Tous les jours. Parce que je me disais : je peux me faire allumer n’importe où, par n’importe qui».

