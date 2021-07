Bigflo et Oli répondent aux tacles de Vald et Alkpote de la meilleure des façons

Au mois d’octobre dernier, Bigflo et Oli ont pris la décision de prendre une pause musicale et de se retirer des réseaux sociaux après la mise en ligne du clip “Au revoir”. Le deux rappeurs Toulousains ont fait le choix de faire un break de plusieurs mois suite à l’enregistrement de leur quatrième album et viennent enfin de faire un retour très remarqué avec Alkpote.

En effet suite à des longs mois d’absence dans le game, Bigflo et Oli ont surpris tout le monde avec une apparition étonnante sur le dernier album d’Alkpote intitulé « Ogre ». Sur ce projet de 19 morceaux paru le 9 juillet, “l’Empereur” a décidé d’inviter plusieurs rappeurs tel que Chily, Alonzo, Mister V ainsi que le duo composé des frères Florian et Olivio Ordonez qu’il avait pourtant ouvertement critiqué. Une collaboration inédite sur le single “Que du buzz”, un titre produit par Mighty Max et Tarik Azzouz.

Le clash Bigflo et Oli vs Alkpote se transforme en feat

En 2017, lors d’une interview sur OKLM Radio dans l’émission La Sauce, Alkpote explique que le plus gros cliché du rap est Bigflo et Oli, des petits garçons tout mignons qui ramènent leur père sur Skyrock et qu’il n’a pas envie d’entendre. Malgré cela, il a invité le duo sur son nouvel album et ils se sont visiblement expliqué à ce sujet. Bigflo s’est d’ailleurs amusé de cette déclaration dans son couplet avec la phrase, “C’est deux petits garçons qu’amènent leur papa à Planète Rap. Je lis ton tweet dans ma I8, devine à quel point j’m’en tape”.

Ce dernier poursuit ensuite son couplet avec une réponse au petit tacle de Vald en 2017 dans un entretien sur le Cabaret Vert, l’artiste du 93 affirme que selon lui le rap est dans l’obligation d’être vulgaire sinon c’est du BigFlo & Oli. “V.A.L.D que j’embrasse, hey, que des billets que j’entasse, hey”, lâche le rappeur Toulousain avec quelques insultes gratuites au passage pour rebondir sur cette déclaration. Son frère enchaine également avec une réaction aux propos d’Alkpote pour confirmer qu’ils ont fait la paix, “Avant qu’Alk’ m’appelle, j’avais pas aimé les propos qu’il tenait sur nous”.

Les trois rappeurs français ont donc régler ce différend de la meilleure des manières en musique en mettant de côté les clichés qui pourrait peut être inspirer Booba pour mettre fin à ses embrouilles comme celle avec Sinik qui vient de reprendre.