Gims s’amuse à narguer Booba en affichant ses trophées

Entre Gims et Booba, les échanges se multiplient ces dernières semaines, B2O s’en prend souvent ouvertement à Meugui sur Instagram et ce dernier réplique généralement de manière subliminal sans le citer mais pour mettre les points sur les i notamment concernant ses ventes ainsi que sur les scores de ses projets pour prouver son succès.

Dernièrement B2O avait affiché le classement des albums les plus streamés de l’année dans lequel il devance largement l’interprète du tube Bella, avant de ressortir des archives une vidéo de ce dernier sans ses fameuses lunettes de soleil ou encore de réagir à sa vidéo en train de sa balader dans les rues de Paris sans service de sécurité pour le défier. Gims vient encore de répliquer face aux provocations répétées de Booba pour démontrer qu’il est l’un des plus gros vendeurs d’albums en France actuellement en affichant ses trophées.

Meugui nargue ouvertement le DUC avec ses récompenses

En effet le rappeur de la Sexion D’Assaut s’est filmé sur les réseaux pour présenter son double disque de diamant obtenu avec son album en solo “Ceinture Noire” paru le 23 mars 2018. Un projet réédité à deux reprises au mois d’avril 2019 tout d’abord avec Transcendance puis au mois de décembre de la même année avec Décennie. Porté par les singles “La Même” avec Vianney, “Mi Gna” avec Super Sako et Hayko, “Hola Señorita” avec feat Maluma ou encore “Corazón” cet album a réussi l’exploit de dépasser le million d’exemplaires vendus et aurait généré plus de 15 millions d’euros de recette.

« Là on parle d’un million d’albums vendus sur un seul projet unique. Un seul projet unique qui s’est succédé par des rééditions, par du boosting, comme le font les américains. Mais c’est le même projet, tous les coups sont permis. » commente tout d’abord Gims au début de la séquence au sujet du succès de l’album “L’Apogée” de son ancien groupe la Sexion D’Assaut.

Un million de ventes pour “Ceinture noire”

« Aujourd’hui ? Ecoute, le dernier million d’albums urbain rap c’était Sexion avec L’Apogée. Tu vois ce que je veux dire ? C’est un million d’albums, il faut en parler les gars. On parle d’un million d’albums sur un projet, ça ne se fait plus. Je suis un noir, donc où sont les arguments, les excuses : “Meugui ceci, Meugui cela”. C’est un noir qui est là, né à Kinshasa. » déclare ensuite Meugui en réponse à la question de H-Magnum. Celui-ci lui demande quel artiste arrive à écouler aujourd’hui un million de disques.

« En faite c’est pas fini, je suis encore là. On va en reparler, le disque il est là. Il y a écrit un million pour ceux qui ne savent pas compter. Il y a un « 1 », trois « 0 » ici et trois « 0 » ici. Ça fait un million, il y a 7 chiffres. On en a 7o u je ne sais pas compter ? Voila ma réponse, voila la seule réponse que je peux donner. » conclu-t-il ensuite pour répondre à ses détracteurs comme Booba qui s’amuse fréquemment à critiquer ses ventes d’albums comme pour son dernier projet “Les Vestiges du fléau”.