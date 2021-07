Un jeune rappeur de 12 ans met le feu à Skyrock avec un freestyle de folie

Il y a quelques jours à l’occasion de la semaine Planète Rap consacrée à la sortie du nouvel album de RK nommé 100 Rancunes disponible depuis le 2 juillet 2021, un projet de 14 titres avec les featurings de Zkr, Ashe 22, Landy, Maes et Drk2binks, le rappeur français d’origine algérienne a invité un jeune artiste de 12 ans nommé Loay pour un freestyle qui a fait le buzz.

En direct du studio de la radio Skyrock dans l’émission animée par Fred Musa, le jeune rappeur Loay a interprété en live son morceau “En détente #2” et sa prestation a fait sensation. Les auditeurs ont validé sa performance, âgé seulement de 12 ans, l’adolescent est apparu très à l’aise à Planète Rap et s’est présenté après son freestyle pour que le public puisse le suivre sur les réseaux.

À 12 ans, il brûle le studio de Skyrock

La vidéo de Loay sur Youtube mis en ligne sur la chaine de Skyrock vient même de dépasser les 300 000 vues et les internautes ont fait l’éloge de son freestyle dans les commentaires, ils ont notamment comparé le jeune artiste à Jul. “Franchement trop fort”, “Grosse force, il est bon il est bon”, “Et plaisiiiiirr, il rap les détails comme Jul, en plus il as sont style ! Il est solide”, “Beaucoup trop fort !!!!! il sort de nul part il déchire le stud'”, “Si il travaille fort imaginer le monstre dans 6 ans force a lui”, “Jsuis choquééééé , il a un talent de dingue !” peut-on lire dans les réactions.

“Hier c’etait mon premier passage sur Planete Rap en directe de Skyrock , c’était un grand plaisir pour moi d’avoir rencontré RK et Fred Musa. je vais continuer à vous régalez encore merci à tous” a de son côté réagi le jeune rappeur sur son compte Instagram après son passage sur Skyrock en postant des photos avec RK et Fred Musa pour immortaliser ce moment. A noter que le dernier album de RK, « 100 Rancunes » s’est écoulé à 7 127 albums pour sa première semaine d’exploitation avec dans les détails des ventes 2 712 pour la version physique, 4 371 en streaming et enfin 44 au format digital.