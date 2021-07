Kim Glow milite contre la vaccination et se fait détruire par les Twittos

Kim Glow se fait démonter par les internautes

L’influenceuse a encore fait des siennes avec sa récente déclaration contre la vaccination pour le Covid 19. Les internautes n’ont pas manqué de se moquer de Kim Glow comme au mois de mars 2020 pour ses propos controversés sur les smicards.

Il y a un peu plus d’un an, Kim Glow avait fait parler d’elle tout d’abord pour s’être ridiculisée en se filmant en pleurs en train de demander l’aide au président de la république Emmanuel Macron pour être rapatrié en France par l’armée en raison du confinement en Tunisie causé par la pandémie du Covid-19. Moquée par les internautes à l’époque, elle avait ensuite réagi avec un manque de respect envers les smicards. “Après le coronavirus vous reprendrez votre petite vie de merde, à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures, moi après le coronavirus je peux me casser où je veux” avait-elle déclaré.

L’ancienne candidate de télé-réalité devient la risée du web

La jeune femme s’est même attirée les foudres des rappeurs français tel que Booba et Mac Tyer à l’époque. C’est encore au sujet du Covid-19 qu’elle vient de faire polémique suite à sa réaction aux dernières mesures du gouvernement français contre la propagation du virus avec la mise en place d’un pass sanitaire. “J’irai pas au resto, je commanderai sur Uber, j’irai pas en discothèque, je ferai la fête chez moi, j’irai pas au musée, je regarderai la chaîne Histoire, j’irai pas en concert, je préfère écouter la musique chez moi. Rien à foutre de leur pas sanitaire. La liberté ou rien.”, s’est insurgée l’influenceuse sur son compte Instagram ce qui rapidement suscité des nombreux commentaires des internautes notamment sur Twitter.

“Kim Glow elle est tirée à 4 épingles et a subi des opérations esthétiques dangereuses mais le vaccin c’est trop pour elle”. “J’avoue que la menace de Kim Glow de ne plus aller au musée, je l’avais pas vue venir. Manque plus que Francis Lalanne menaçant de rendre sa carte de bibliothèque et on sera bien”. “Louis Pasteur, si il débarquait en 2021, il serait contraint de débattre avec Di Vizio sur TPMP et de se farcir les videos anti vax de Kim Glow, Mickael Vendetta, Francis Lalanne ou Bigard. Triste époque.”. “Kim Glow, opérée de partout, botoxée, fessier gonflé, poitrine refaite mais opposée au vaccin & surtout épidémiologiste from TV Réalité !! Préférable d’en rire tellement c’est grotesque !!”. “Y’a quand-même un indice quand c’est Lalanne, Kim Glow, Bigard et Mickaël Vendetta qui t’incitent à pas te vacciner non ? NON ?”. “Kim Glow quand M6 vont lui dire que pour participer aux Marseillais faut être vacciné… Elle va vite arrêter de faire la pseudo dissidente.”, peut-on lire dans les tweets sur le réseau social.