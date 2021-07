Le rappeur camerounais Tenor en soin intensif après un accident de voiture

Le rappeur camerounais Tenor, signé au sein du label ” Def Jam Africa ” est selon la presse locale actuellement en soin intensif à Douala au bloc opératoire à l’hôpital Laquintinie grièvement blessé après un accident de la route tôt ce matin qui a causé la mort d’une jeune femme de 22 ans morte sur le coup.

Tenor était de passage ce mercredi 14 juillet à l’Institut Français de Douala pour un concert à l’occasion d’une soirée hommage à la chanson française. “On est déjà bien installé dans les loges de l’Institut français du Cameroun à Douala. Avec LYDOL Bango Bango !” a-t-il commenté sur son compte Instagram suivi par plus de 1,4 millions d’internautes avant ce drame en postant une photo de lui avec à ses côtés la chanteuse Lydol.

A lire aussi : Un rappeur tué en live sur Instagram pour son manque de respect à Nipsey Hussle

La voiture de Tenor entièrement calcinée par les flammes

La rumeur de l’accident a ensuite circulé dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux avec la diffusion des images de la voiture calcinée après l’incident. D’après les premières informations, Tenor a été victime d’un grave accident de voiture avec 4 personnes à bord (l’artiste, son chauffeur, un ami et une jeune fille décédée). Le véhicule a ensuite pris feu, le premier bilan fait état deux blessés graves et d’un mort.

Il y a quelques minutes le manager de Tenor a relayé un communiqué de presse via le compte Instagram de son artiste pour donner des nouvelles. “Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021, l’artiste TENOR a été victime d’un accident de circulation dans la ville de Douala. Il était accompagné d’un chauffeur, un ami et ils prenaient le soin de raccompagner certains fans après une séance de photos à la suite de son spectacle.” explique tout d’abord le message.

Les fans dans l’attente des nouvelles de l’artiste

Le communiqué confirme ensuite la version des faits des médias Camerounais. “Malheureusement une fan a perdu la vie et le chauffeur de circonstance est introuvable. En ce moment l’artiste TENOR ainsi que l’un de ses amis, victimes de l’accident, sont entièrement pris en charge par le personnel de l’hôpital Laquintinie de Douala. Les examens sont en cours pour déterminer la gravité des chocs encaissés. Nous sommes profondément attristés par le décès prématuré de cette fan, et nous sommes de tout cœur avec la grande famille des tenorifiés.”. Le manager de Tenor remercie ensuite le public pour les messages de soutien en attendant d’avoir des nouvelles de l’état de santé du rappeur.